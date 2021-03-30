Как маркетолог из Башкирии стал экспертом по краснодарскому бизнесу

. Фото: Архив "КП"

Выпускник экономфака Уфимского авиационно-технического университета уже к 30-ти годам стал признанным экспертом у себя на родине. Работа в крупных компаниях и стажировки за границей сделали его желанным спикером на конференциях по всей стране. Пять лет назад он переехал работать на Юг как в макрорегион. Теперь он связал свою судьбу с Кубанью и семейными компаниями.

В программе «Все свои» консультант по разработке продуктов Азамат Исянчурин расскажет, почему легко меняет отрасли и как выбрал Краснодар.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

Трансляция эфира: https://youtu.be/ClLqty8ZPHs