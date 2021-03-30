«Фермеров за мзду не обижал»: начальнику отдела в минсельхозе Кубани за взяточничество дали 2,6 лет строгача

Пиунова задержали с поличным. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Ленинский суд Краснодара приговорил бывшего чиновника Александра Пиунова к двум с половиной лет колонии строгого режима.

Все началось с того, что к правоохранителям обратилась одна из кубанских фермеров. Она рассказала, что в отделе минсельхоза, отвечающем за выдачу госсубсидий, с нее вымогают деньги за покровительство.

- Александр Пиунов сообщил женщине, что получить субсидию можно, но только при условии передачи через него четырех миллионов рублей заместителю министра сельского хозяйства. За это они должны были выписать субсидии на 40 миллионов рублей, - рассказывали в процессе расследования в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пиунова оперативники взяли с меченными купюрами, тем самым "взносом" фермера. И он пошел на сделку со следствием, сдав своего якобы подельника - замминистра Кима Тертицу. Именно Пиунов позже пришел в кабинет Тертицы с теми же деньгами. Таким образом сделка, по словам Пиунова, была завершенной.

Сам Александр Пиунов раскаялся.

И это стало поводом для задержания Кима Тертицы. Сейчас параллельно в Ленинском суде Краснодара слушается его уголовное дело.

- Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным. С учетом досудебного соглашения о сотрудничестве и активного способствования подсудимым расследованию преступлений, ему назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 7 лет. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Сам Александр Пиунов с судебном заседании полностью признал вину и раскаялся.

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