Выгнали со скандалом, но снова вернули: Что известно о еще одном задержанном сотруднике Роспотребнадзора

Валентин Бирюков сейчас заключен под стражу.

Силовики вместе со следователями разбирательства в краевом Роспотребнадзоре ведут активно. На прошлой неделе итогом масштабных обысков стало задержание сотрудницы ведомства Марины Балаевой, у которой в квартире нашли аж 11 миллионов. Происхождение этих крупных сумм, по словам сотрудников СК, сомнительное — известно, что она получила взятку от одного из коммерсантов.

Когда же оперативники стали шерстить ведомство дальше, то всплыл еще один любопытный эпизод, правда, фигурирует уже имя другого сотрудника — Валентина Бирюкова. Он - начальник отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания. Предварительно, госслужащий, как и его коллега, получил взятку сразу от трех предпринимателей за помощь в оформлении эпидзаключения. В рамках следствия суммы гонорара правоохранители пока не озвучивают. Но в кулуарах регионального Роспотребнадзора говорят — речь идет о нескольких сотнях тысяч рублей.

В открытом доступе последняя декларация Валентина Бирюкова была в 2011 году.

В ведомстве Валентин Бирюков работает давно — трудился он в разных должностях. В последний раз сведения о доходах он подавал в 2011 году. Тогда он был заместителем начальника отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания. Ведомость его достаточно скромная — ежегодный доход порядка 400 тысяч и это с учетом продажи «четырнадцатой». В собственности у него была квартира на 40 квадратов и комната площадью 15 квадратных метров.

Затем Бирюков стал активно идти по карьерной лестнице — в 2012-м был и.о начальника отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания ведомства, в этом же году — приставка и.о. исчезла. За активную работу на Олимпийских и Паралимпийских игр в 2014 году его поощрили и даже вручили почетную грамоту. Есть в его копилке и памятная медаль «90 лет Госсанэпидслужбе России».

Тем не менее, ранее к его работе уже были вопросы, правда, у прежнего руководителя. Говорят, что тогда госслужащий, который сейчас беседует со следователями, сильно проштрафился, что могло бросить тень на его начальника. Чтобы избежать громких разборок, Валентина Бирюкова «попросили». Но его добровольная отставка была недолго - вскоре он вернулся на работу в Роспотребнадзор.

Напомним, в отношении начальника отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания возбуждено уголовное дело о получении им взяток (ч.2 ст.290 УК РФ).

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