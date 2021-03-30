Нес вахту памяти: внук легендарного маршала Жукова встал часовым у Вечного огня в Краснодаре

Георгий Жуков - внук прославленного полководца

Внук легендарного маршала Георгия Константиновича Жукова Георгий приехал в Краснодар, чтобы поучаствовать в подготовке к проекту «Кедры Великой Победы».

- Приезд потомка Георгия Константиновича ознаменовал старт подготовки к Всероссийской акции, которая пройдёт в Новороссийске 6 мая и позже - в других городах страны, - сообщил сайту «КП»-Кубань» координатор проекта в Краснодарском крае Олег Бояринов. - Во время акции по всей стране будут высажены тысячи кедров - в память о Победе над немецко-фашистскими захватчиками.

Георгий Жуков нес вахту памяти

Внук маршала Советского Союза даже заступил часовым на вахту памяти у Вечного огня и простоял там несколько минут.

А потом отправился в один из краснодарских вузов, где встретился со студентами. Побывал Георгий Жуков и в нескольких школах города.

- Когда школьникам и студентам про своего великого деда рассказывает родной внук, они слушают, затаив дыхание и намного больше проникаются историей своей страны того периода, о котором никому нельзя забывать, - говорит Олег Бояринов.