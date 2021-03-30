С Моргенштерном в клипе и 4000 рублей за фото: Что известно об участнице шоу «Ты – топ-модель» из Новороссийска

Фото: instagram.com/kova.dariya

22-летняя Дарья Волкова на этой неделе проснулась знаменитой. Она стала участницей проекта «Ты – топ-модель». Его задача – изменить взгляды людей на профессию манекенщицы. Главный приз – 3 миллиона рублей и съемки в рекламной кампании немецкого модельера Филиппа Плейна.

Из 12 тысяч заявок продюсеры отобрали 70. В это число вошла жительница Новороссийска Дарья Волкова. Она поехала в Москву – на финальный отбор.

Фото: instagram.com/kova.dariya

Там девушек поселили в одном доме. Вместе с ними занимались психологи. Они учили девушек работе на камеру. Оно и понятно. Финалистки проекта будут под прицелами камер в режиме 24/7.

Решающий отбор девушка не прошла. Хотя приглянулась немецкому модельеру Плейну.

- Я говорю тебе: да. У тебя прекрасное тело и классная энергетика. Я убежден, что ты подходишь шоу, – взял слово Филипп, один из четырех ведущих шоу.

Согласился с ним Александр Гудков. Эпатажный ведущий проверил на подлинность подбородок девушки и отметил ее характер.

Фото: instagram.com/kova.dariya

- Ты очень сильная, а мы ищем еще и личностей, – сказал помощник Ивана Урганта.

- Я сама себя сделала такой, – дополнила Дарья. Эта фраза стоила девушке путевки в финальный раунд. Анастасия Решетова и Гоша Карцев, остальные ведущие шоу, были убеждены, что сильные люди никогда не говорят об этом.

- Видно, что у тебя есть зажимы, и они будут тебе мешать добиться колоссальных успехов в нашем шоу. Поэтому не в этот раз, – пожала плечами бывшая девушка рэпера Тимати.

Фото: instagram.com/kova.dariya

- Даже если состав жюри не изменится, я приду еще раз, – говорит Дарья в интервью сайту «КП» – Кубань». – С Филиппом не списывалась после съемки. Но услышать от него «да» было моей главной задачей на кастинг. Никаких обид на жюри не было. Их цель – создать эпатажное шоу.

Так совпало, что в день вылета с ТВ-проекта (запись шла в записи), девушка победила на конкурсе «Краса Черноморского Побережья 2021».

- В модельный бизнес я попал на первом курсе университета. Пошла на конкурс красоты в Краснодаре. Меня взяли, но мне не понравилось, и я сбежала. Но меня заметил директор модельного агентства. Она была в жюри, – говорит Волкова. – Она связалась со мной, предложила сняться в каталоге свадебных платьев. Так я заработала первые деньги в этом бизнесе – 4000 рублей.

Фото: instagram.com/kova.dariya

В модельный бизнес девушка пришла из художественной гимнастики. Она не раз побеждала на краевых турнирах в групповых упражнениях, участвовала в чемпионатах и Кубках России.

- Меня тренировала бабушка. Благодаря ей я добилась своей цели – стала мастером спорта России, – говорит Волкова.

На турнирах Дарья даже встречалась с главным тренером сборной России по художественной гимнастике с Ириной Винер-Усмановой. Но так и не получила вызов в главную команду.

- Век гимнастки недолог. Я закончила со спортом в 16 лет, затем пробовала себя в эстетической гимнастике. Но поняла, что пора заканчивать со спортом: здоровье и переезд не позволяли остаться в спорте, – добавляет Волкова.

Спортивное прошлое помогает девушки в модельном бизнесе. Благодаря ему девушка остается в отличной форме даже после завершения карьеры. У гимнастки, как и у манекенщицы, любые недостатки фигуры сразу бросаются в глаза.

- Сейчас я тренирую детишек, обучаю азам художественной гимнастики и работаю моделью для различных брендов. Так складывается мой доход, – объясняет девушка.

Фото: instagram.com/kova.dariya

Недавно Дарья снялась в клипе известных рэперов Тимати и Моргенштерном на песню «El Problema». Она появляется рядом с хип-хоп исполнителями во время сцены в казино.

- Мне предложили сняться в клипе в директе в Инстаграме. Я думала, это шутка. Съемки были через 2 дня в казино в Сочи. Затем на меня вышли организаторы, и я поехала, – вспоминает Волкова. – И Тимати, и Моргенштерн вне кадра – образованные и веселые люди. Они эпатажно выглядят на экране – это их работа.

Фото: instagram.com/kova.dariya

На съемочной площадке отметили схожесть Дарьи и бывшей возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой. Незадолго до съемок пара объявила о расставании.

- В сцене, где я сижу в красном платье рядом с Тимати, все сказали, что мы похожи с Анастасией, – признается Волкова.

Фото: instagram.com/kova.dariya

Проект «Ты – топ-модель» стал первым появлением девушки на ТВ. Она готовились к нему несколько месяцев, но вылет восприняла спокойно. Тем более директ девушки уже вторые сутки ломится от личных сообщений и предложений рекламных контрактов.

Фото: instagram.com/kova.dariya

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