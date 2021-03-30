Сочи попал в ТОП-3 самых бестактных городов страны

Сочи получил "бронзу" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Где живут самые бестактные россияне? С этим вопросом аналитики агентства Zoom Market обратились к жителям 21 города страны. Участники исследования должны были признаться в том, вмешиваются ли они в чужие разговоры без приглашения, всегда ли дослушивают своих собеседников и любят ли раздавать советы.

Оказалось, что больше всего наши соотечественники любят давать советы малознакомым людям - 86 процентов опрошенных. 67 процентов могут не дослушать собеседника. А 23 процента участников соцопроса считают возможным вмешиваться в чужой разговор.

В тройке лидеров по этим критериям оказался и Сочи, получив «бронзу». Первое место в тройке занял Ростов-на-Дону, вторым стал Воронеж.

К слову, Краснодар расположился на шестой строчке рейтинга, обогнав по тактичности Иваново и Белгород.

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Краснодар — консервативный город, а Сочи - гостеприимный

- Ко всем подобным рейтингам я отношусь со здоровой долей скептицизма. И считаю, что его устроители недостаточно знакомы с местным миропорядком, - прокомментировал «Комсомолке» депутат ЗСК Николай Петропавловский. - Краснодар - очень консервативный город. Здесь не любят вмешиваться в чужие разговоры. А уж о гостеприимном Сочи вообще трудно судить объективно, потому что там невозможно отделить местных от приезжих.