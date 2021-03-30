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Происшествия30 марта 2021 18:13

Сведения о доходах задержанной сотрудницы Роспотребнадзора удивили нескромными аппетитами

Еще 10 лет назад госслужащая на фоне коллег выделялась со своим имуществом
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Сейчас Марина Балаева находится под следствием.

Марина Балаева пост начальника отдела надзора за питанием населения Роспотребнадзора Кубани занимает больше 10 лет. За это время вопросов к ее обязанностям не возникало. Более того -— у нее немало ведомственных наград, в их числе - грамоты и благодарности за значительный вклад в развитие государственной санитарно-эпидемиологической службы. Но оказалось, что все не так гладко в работе, по крайней мере по тем фактам, что удалось нарыть правоохранителям.

По данным следствия, Марина Балаева погорела на взятке в 150 тысяч рублей — гонорар она получила от представителя коммерческой организации, пообещав закрыть глаза на огрехи во время проверки. Пока в деле, которое завели на госслужащую, фигурирует только один эпизод. Но были ли еще случаи, когда инспекторы игнорировали нарушения в общепите, сейчас выясняют правоохранители. А уже во время обысков силовики были ошарашены - в доме у сотрудницы Роспотребнадзора нашли 11 миллионов рублей в различной валюте. Их происхождение сейчас выясняют.

Кстати, в открытом доступе имеется декларация Марины Балаевой лишь за 2011 год — после этого об изменениях в имуществе госслужащей информации нет. Но, судя по сведениям о доходах 10-летней давности, сотрудница краевого Роспотребнадзора выделялась на фоне коллег. В ее собственности находится четверть жилого дома, половина пристройки, квартира на 67 квадратов, дачный участок площадью 2400 квадратных метров и четверть земельного участка на 689 квадратов. При этом она заработала почти 13 миллионов рублей. Правда, в этом же году она продала земельный участок площадью 1128 квадратов.

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