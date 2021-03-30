Сведения о доходах задержанной сотрудницы Роспотребнадзора удивили нескромными аппетитами

Сейчас Марина Балаева находится под следствием.

Марина Балаева пост начальника отдела надзора за питанием населения Роспотребнадзора Кубани занимает больше 10 лет. За это время вопросов к ее обязанностям не возникало. Более того -— у нее немало ведомственных наград, в их числе - грамоты и благодарности за значительный вклад в развитие государственной санитарно-эпидемиологической службы. Но оказалось, что все не так гладко в работе, по крайней мере по тем фактам, что удалось нарыть правоохранителям.

По данным следствия, Марина Балаева погорела на взятке в 150 тысяч рублей — гонорар она получила от представителя коммерческой организации, пообещав закрыть глаза на огрехи во время проверки. Пока в деле, которое завели на госслужащую, фигурирует только один эпизод. Но были ли еще случаи, когда инспекторы игнорировали нарушения в общепите, сейчас выясняют правоохранители. А уже во время обысков силовики были ошарашены - в доме у сотрудницы Роспотребнадзора нашли 11 миллионов рублей в различной валюте. Их происхождение сейчас выясняют.

Кстати, в открытом доступе имеется декларация Марины Балаевой лишь за 2011 год — после этого об изменениях в имуществе госслужащей информации нет. Но, судя по сведениям о доходах 10-летней давности, сотрудница краевого Роспотребнадзора выделялась на фоне коллег. В ее собственности находится четверть жилого дома, половина пристройки, квартира на 67 квадратов, дачный участок площадью 2400 квадратных метров и четверть земельного участка на 689 квадратов. При этом она заработала почти 13 миллионов рублей. Правда, в этом же году она продала земельный участок площадью 1128 квадратов.

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