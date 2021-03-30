Астигматизм: как распознать болезнь и можно ли от нее вылечиться

Фото предоставлено клиникой "Нью-Вижн"

Астигматизм – это заболевание глаз, которое не всегда замечают. Всемирная организация здравоохранения говорит о четверти всего населения планеты, которое страдает этим недугом.

ПЕРЕПУТАЕШЬ - ЗАТЯНЕШЬ

На начальных стадиях астигматизм легко перепутать с усталостью глаз, перенапряжением от гаджетов и мониторов, длительного вождения. Важно вовремя распознать проблему. Как и все болезни, чем дольше их не замечать, тем сложнее потом будет вылечить.

Астигматизм переводится с латинского как «отсутствие точки». При этом дефекте зрения искривлена форма роговицы или хрусталика. Из-за этого световые лучи, проходя через них, фокусируются на сетчатке неправильным образом. Изображение получается расплывчатым, вытянутым, причем вне зависимости от расстояния до объекта.

У большинства людей при рождении есть астигматизм малой степени, он называется физиологическим. Степень настолько мала, что не влияет на качество зрения и не считается проблемой. При значении более 1 диоптрии, астигматизм может ухудшить зрение и нуждается в коррекции.

ПРИЧИНЫ И СИМПТОМЫ НЕДУГА

Причины развития астигматизма делятся на врожденные и приобретенные.

- Как правило, это врожденная аномалия зрения. Такой астигматизм считается допустимым лишь до 1 диоптрии. Более высокие значения вызваны патологиями в строении роговицы или хрусталика, - говорит врач-офтальмохирург клиники «Ньювижн» в Краснодаре Алексей Оксин. - Причиной обычно являются аномалии развития костей глазницы, челюстей, неравномерное давление на глазное яблоко мышц или век. Такие деформации развиваются еще в утробе по самым разным причинам – от генетических мутаций до воздействия химикатов на эмбрион.

Фото предоставлено клиникой "Нью-Вижн"

Приобретенный астигматизм развивается из-за травм глаз. Вызвать заболевания могут удары, ранения, оперативное вмешательство, воспаление роговицы. Астигматизм может затронуть как оба глаза, так и всего один. Врожденное заболевание почти всегда поражает оба глаза.

Один из первых признаков астигматизма – двоение картинки в любой плоскости, по вертикали или горизонтали. Изображение может двоиться по-разному, наслаиваясь друг на друга или расходясь достаточно далеко. Такое двоение зрения называется диплопией. Если диплопия бинокулярная, то двоение исчезает, если закрыть один из глаз. При монокулярной диплопии раздвоение картинки, напротив, возникает только при работе одного глаза. Существует и третий вид, когда двоится объект, расположенный позади точки, на которой сосредоточен взгляд. При астигматизме глаза переутомляются быстрее из-за перенапряжения. Читая или работая за компьютером, вы почувствуете, как будто в глаз попало инородное тело. Может появиться покраснение и слезотечение. Перенапряжение глаз вызывает головные боли, головокружение. Именно эти признаки легко перепутать с обычной усталостью от работы, не подозревая об астигматизме.

При заметной степени болезни могут начаться трудности с определением расстояния до объектов или между ними. Это сказывается на способности ориентироваться в пространстве, может приводить к столкновению с предметами, поскольку непонятно, насколько он далеко. Человек может промахиваться, когда целится куда-то.

ЛЕЧЕНИЕ АСТИГМАТИЗМА

Лечение астигматизма – это адекватная его коррекция . Коррекцию можно проводить очками, контактными линзами или устранять хирургическим путем. Очки и мягкие контактные линзы могут вызывать головные боли, к ним сложно привыкнуть, искажается картинка по краям полей зрения.

Очки и контактные линзы мало могут помочь при коррекции смешанного астигматизма. В молодом возрасте методом выбора все чаще является лазерная коррекция , при которой устраняются все нарушения зрения и астигматизм в том числе. При этом сложность и степень астигматизма не имеет значения. В зрелом возрасте , когда возникают возрастные изменения хрусталика после 45-50 лет, предпочтение отдается замене хрусталика с учетом индивидуального астигматизма. Во время операции имплантируется в глаз линза индивидуальная по виду астигматизма у данного пациента . Эти линзы, по большей части, выполняются индивидуально, после обследования у врача, так сказать под заказ.

Фото предоставлено клиникой "Нью-Вижн"

- В нашей клинике мы можем провести лазерную коррекцию зрения пациентам молодого возраста и провести рефракционную замену хрусталика пациентам после 45-50 лет. Это позволит смотреть человеку без очков на этот мир. Восстановление после операции, как правило, происходит в первые же часы. Эффект наши пациенты тоже чувствуют сразу, - продолжает врач. Долго находиться в стационаре тоже не придется - операция проводится амбулаторно на оборудовании наших партнеров из Швейцарии, Германии и США.

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