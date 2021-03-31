Моргенштерн купил дорогой спорткар у краснодарского бизнесмена

Фото: ufa.kp.ru

29 марта известный хип-хоп исполнитель Моргенштерн с размахом отметил день рождения своей возлюбленной – Дилары Зинатуллиной. Ей стукнул 21 год. По этому случаю рэпер подарил подруге новый Range Rover и кейс с пятью миллионами рублей.

Записи вручения подарков появилась в сторис Инстаграма исполнителя. Само действо развернулось на парковке крупного бизнес-центра в Москве.

Фото: instagram.com/morgen_shtern

На следующий день в Инстаграме Моргенштерна появился новый пост. На снимках Алишер Валеев - это настоящее имя рэпера, - позирует с пакетами пятитысячных купюр. Рэпер неспешно раскидывает деньги по столу. Уже на следующем снимке он подписывает какие-то бумаги, а затем хвастается новой покупкой.

- Малышку порадовал, теперь можно и себе подарочек позволить, – подписал фото рэпер.

На снимке он позирует с «золотым» Porsche 911 Turbo S. Стоимость такой машины составляет десятки миллионов рублей. Автомобиль имеет двигатель 650 лошадиных сил, а до 100 км он разгоняется менее чем за три секунды. Капот и крыша автомобиля выполнены из карбона, а салон обшит натуральной кожей.

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Базовая комплектация машины начинается от 19,8 млн. рублей. Сам Моргенштерн не раскрывает сумму покупки.

На снимках в Инстаграме он подписывает документы в компании известного бизнесмена Юрия Пащенко. В профиле предпринимателя также есть фото с этой машиной.

Однако в Краснодаре эту дорогую машину часто видели. На ней разъезжал краснодарский бизнесмен, который связан со строительством жилых домов.

Фото: instagram.com/urapa12345

- 9 марта он продал спорткар, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в окружении бизнесмена. - А потом вообще прекратил регистрацию, ведь новый владелец на учёт машину пока так и не поставил.

Кстати, по правилам поставить авто на учёт необходимо в течение 10 дней. Если этого не сделать, авто могут объявить в розыск. Вероятно, в ближайшее время Моргенштерн все же оформит покупку на себя.

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