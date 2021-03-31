Азамат Исянчурин: Настоящая столица Юга России – Краснодар

Азамат Исянчурин Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Уроженец Башкирии переехал на Кубань как руководитель подразделения телекоммуникационной компании, а потом остался здесь «на постоянку» - организовал свой бизнес по маркетинговым исследованиям и консультациям. Получивший диплом маркетолога в Уфимском авиационно-техническом университете, еще студентом понял, что серьезные знания по специальности можно и нужно получить на Западе. Также за его плечами и обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров.

Профессиональные компетенции Исянчурин оттачивал в разных сферах. Теперь делится опытом с бизнесменами на конференциях в различных регионах.

В эфире говорили о родине Азамата, и разговор все время сбивался на региональные бренды - ну кто же не знает башкирский мёд! Естественно, что затронули тему известности кубанских продуктов. Брендирование городов Сочи и Краснодар также стало предметом дискуссии.

Интересны данные о составе внутренней миграции на Кубань, которые обобщили в Be product. Выяснилось, что в последнее время в Краснодар больше едут состоявшиеся молодые семьи с детьми младшего школьного возраста. Преобладают регионы Центрального и Северо-Западного округов.

Сам Азамат делал выбор между Ростовом-на-Дону и Краснодаром. Выбрал столицу Кубани, потому что уверен, что это более перспективный и безопасный город.

Тайм-коды

00:39 - представление гостя

01:27 – про родину. Зеленый регион. Башкирский мёд. Нефть. Родина Шевчука и Земфиры

03:12 – есть ли тема «понаехов» в Уфе

04:50 – вопрос слушательницы: сколько нужно денег, чтобы переехать в новый город

06:10 – начало карьеры. Учеба за рубежом. Самообразование. Стажировки

08:22 – викторина «Так отож»: что такое «переляк»?

09:15 – «изнанку» каких отраслей знает Азамат

11:50 – «переехи»: демографический портрет прибывающих в край на ПМЖ; волны миграции

15:31 – почему стоимость жилья в Краснодаре низкая

17:34 – про слово «кубаноид»

18:20 – вопрос слушателя: про маркетинговую среду Краснодара

20:34 – обращаются ли чиновники за исследованиями; ребрендинг Сочи

22:53 – продукты и товары, ассоциирующиеся с Кубанью

24:43 – как воспринимал край, живя на Урале. «Градотека». Ростов или Краснодар?

26:50 – историческая рубрика «Любо знаты»: про городской сад в 1910 г.

27:34 – про проекты изменений в центре города; туристическая привлекательность

31:57 – о брендинге Краснодара

34:02 – ответ на вопрос, что такое «переляк»

34:55 – а нужен ли городу брендинг

36:49 – что надо исправлять городу. Be product

38:44 – любимые места

39:51 – коммерческий взгляд на выбор удобного жилья. «Островки комфорта»

41:30 - как вылезти из пробок

42:37 – куда водит гостей; спортивная культура города

43:42 – кубанская кухня

44:15 – любимая окрошка