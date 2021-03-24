В год пандемии Кубань оказалась в плюсе по доходам в бюджет

Фото: ЗСК

В Краснодаре заслушали предварительные итоги исполнения бюджета 2020 года по доходной части. Для региона минувшие 12 месяцев выдались сложными из-за коронавирусных ограничений, причем во многих аспектах. Но экономика края эти испытания вынесла - сейчас наблюдается позитивная динамика. Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что финансовые результаты превзошли прогнозные ожидания.

- Итоги исполнения краевого бюджета за 2020 год показывают, что наша бюджетная система выдержала вызовы прошлого года. Утвержденный плановый показатель по собственным налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 3,6%. Бюджетные потери по факту оказались значительно меньше первоначально спрогнозированных, - сказал Юрий Бурлачко.

Глава регионального министерства финансов Сергей Максименко добавил, что минимизировать последствия и сохранить экономический потенциал края удалось благодаря своевременно принятым мерам поддержки сектора экономики и бизнеса на федеральном и региональном уровне. По предварительной оценке, на всех уровнях - от федерального до местного - оказана поддержка в виде льгот и продления сроков уплаты налоговых платежей в консолидированный бюджет края исходя из факта 2019 года - около 14 млрд рублей.

- В результате принятых мер уже во втором полугодии 2020 года налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет края составили 162,2 млрд рублей. Это на 6,4 млрд рублей больше в сравнении с 2019 годом, то есть на 4%. А с учетом федеральных средств - 387,1 млрд рублей, с приростом в 20,5 млрд рублей, или 5,6%, - сказал Максименко.

Поддержка бизнеса на разных уровнях власти оказалась очень важной в пандемийное время. Льготы, субсидии, отсрочки и налоговые послабления - все эти меры были введены своевременно и позволили стабилизировать экономическую ситуацию в крае.

- В течение года комитет совместно с министерством финансов края ежеквартально мониторил выполнение плана мероприятий по наполнению доходной части консолидированного бюджета края, утвержденного губернатором. Следует отметить, что большая работа по увеличению наполняемости бюджета проделана органами власти всех уровней. Таким образом, в консолидированный бюджет края мобилизовано более 9,5 млрд рублей, - заметил председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Иван Артеменко.

«Потенциал - есть!»

На совещании в ЗСК также озвучили потенциальные источники поступлений в региональный бюджет. По мнению депутатов, есть скрытые резервы, с которыми еще предстоит поработать.

Например, сфера пассажирских перевозок - это маршрутные такси, часть которых сейчас в крае обслуживается нелегально. Также парламентарии акцентировали внимание на проблеме реализации слабоалкогольных напитков, которой тоже стоит заняться. Потому что сейчас в основном этот товар проходит без фиксации в единой государственной автоматизированной информационной системе. А при решении вопроса - это еще один потенциальный источник дохода для казны.

Подводя итог, Юрий Бурлачко отметил, что выстроенная система взаимодействия депутатского корпуса с финансовым блоком администрации края показала свою эффективность. У экономики региона есть потенциал, чтобы и впредь противостоять возможным вызовам, работа в этих направлениях будет продолжена.

НАГЛЯДНО

Деньги краевого бюджета

На 3,6% в прошлом году перевыполнен плановый показатель по собственным налоговым и неналоговым доходам.

162,2 млрд рублей составили налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет края. Это на 6,4 млрд рублей больше в сравнении с 2019 годом.

А с учетом федеральных средств - 387,1 млрд рублей, с приростом в 20,5 млрд рублей.