Видео аварии, в которой погиб мужчина: автомобиль-убийца развил сумасшедшую скорость и вылетел на встречку

Парень погиб. Фото: скриншот видео

Вчера вечером, 30 марта, дорогу на мосту в Энеме сковала гигантская пробка. Как выяснилось, по дороге, соединяющей два региона - Кубань и Адыгею, - столкнулись сразу несколько автомобилей. Сегодня, 31 марта, появилось видео страшной аварии, в которой погиб молодой мужчина.

Известно, что 26-летний Алексей Бойченко, житель станицы Северской, возвращался домой с работы на своей "Киа", когда внезапно ему навстречу вылетела другая иномарка.

- Все произошло так внезапно, - рассказывает "КП" - Кубань" очевидец трагедии. - Обычно на этом участке скорость не развивают. А тут такое! Парень сидел как раз с той стороны, в которую пришелся удар. От этого его машину снесло в кювет.

Следом эта авария собрала еще несколько машин. Но к счастью, других жертв нет.

Сейчас правоохранители выясняют истинную причину аварии.