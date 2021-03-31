Играет на гитаре и прыгает с парашютом: победительницей конкурса «Красавица в погонах — 2021» стала инспектор ГИБДД из Ейска

Победительница конкурса работает инспектором в ГИБДД Ейского района. Фото: Евгения СОРОКА

Красивые, стройные да еще и в строгой форме! Участницы конкурса «Красавица в погонах — 2021» пленили сердца читателей издания «КП» - Кубань». На протяжении двух недель они голосовали за понравившихся конкурсанток. Чего говорить, немало было поддержки и со стороны родных, друзей и коллег самих девушек. Каждая из них изо всех сил боролась за победу. Ведь это честь не только для них самих, но и для ведомства, в котором они работают.

В итоге, в состязании прекраснейших победили трое дам. Торжественное награждение финалисток прошло в пресс-центре «Комсомольской правды».

Лидером голосования стала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Отдела МВД России по Ейскому району, старший лейтенант полиции Валерия Ходаковская. За нее проголосовали более 61 тысячи человек. С детства она мечтала связать свою жизнь с государственными органами. Оно и понятно — все в семье военные. Ее прадед Сергей Леонидович Соколов принимал участие в боях на озере Хасан, за отличия в которых получил первую боевую награду – медаль «За отвагу». В 1967 году он был первым заместителем министра обороны.

В этой должности Сергей Леонидович руководил созданием и вводом в Афганистан группировки советских войск для помощи местному населению. За это ему присвоили звание Маршала Советского Союза. Брать пример у Валерии было с кого, потому после окончания школы выбор пал на службу, правда, в полиции, о чем самая прелестная девушка в погонах ни капли не сожалеет.

За плечами у Валерии четыре прыжка с парашютом.

- Три года работала участковым, опыт получила колоссальный, - улыбается победительница. - За время работы все было — и нарушителей ловила, и семьи мирила. Чего говорить, участковый — это ведь не только полицейский, но и психолог. Важно услышать, понять людей — для меня это было важным.

Сейчас Валерия - инспектор ГИБДД. Работа иная, но ничуть не скучная. Кстати, о правилах дорожного движения красавица рассказывает в песнях, которые сама же и сочиняет. Выступает в школах и детсадах под гитару. Играет девушка также прекрасно, как и поет.

- Еще я прыгаю с парашютом, - шокирует своей биографией Валерия. - Четыре полета уже позади, жду с нетерпением вновь, когда смогу взмыть в воздух.

Победительница получила путевку на отдых от нашего спонсора в комфортабельном отеле премиум-класса GRAND NOY 4. Фото: Евгения СОРОКА

С такой активностью победительнице точно нужен отдых. Главный спонсор нашего конкурса - комфортабельный отель премиум-класса GRAND NOY 4 — об этом позаботился. Валерии вручили путевку на три дня, чтобы насладиться прекрасным отпуском на побережье.

КСТАТИ

Подарки вручили и призерам

Второе место - у старшего лейтенанта полиции Марии Фоминой, начальника смены дежурной части Отдела МВД по Анапе. Она покорила сердца 59965 человек. Мария не только думает о борьбе с преступностью, но и еще увлекается спортом. Своей точеной фигурой красавица и пленила наших читателей.

Мария Фомина из отдела МВД по Анапе заняла второе место. Фото: Евгения СОРОКА

За начальника отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Краснодарской таможни, Иванну Писареву, ставшую третьей, проголосовали 58455 человек. Красавица не только обладает притягательной внешностью, но и острым умом, что нередко пригождается ей на работе.

Сотрудница краснодарской таможни Иванна Писарева заняла третье место. Фото: Евгения СОРОКА

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