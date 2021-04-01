Здоровье важнее. Новые люди предложили ввести в школах Краснодара шведские столы

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Партия «Новые люди» разработала комплексную программу для реформирования системы питания. По мнению авторов документа, для сохранения здоровья детей необходимо отказаться от трансжиров, продуктов с содержанием гормонов роста, антибиотиков и повышенного количества сахара.

«Когда-то Хрущёв хотел догнать и перегнать США, – напомнил организатор круглого стола, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. – По количеству людей, страдающих ожирением, мы уже сейчас приближаемся к Америке, а через несколько лет рискуем её перегнать. Основная причина – неправильное питание в детстве. Например, дневная норма сахара – не более 25 г, а российские дети получают его до 100-150 г в сутки. Школьное питание тоже наполнено сахаром. Думаю, мы должны выйти из этого «соревнования» и стремиться к тому, чтобы стать самой здоровой страной в мире».

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург подчеркнул, что переизбыток вредных веществ наносит наибольший урон именно детскому организму. «Результат неправильного питания в детстве – неполноценное умственное и физическое развитие человека», – напомнил он. Помимо широкого спектра хронических болезней, это усиливает склонность человека к затяжным депрессиям и снижает стрессоустойчивость. В свою очередь, повышенный уровень кортизола – гормона стресса – является одним из провоцирующих факторов для развития онкологических заболеваний.

Здоровье важнее

«Новые люди» нашли способ исправить ситуацию. Для этого предложено реформировать систему школьного питания на основе программы, разработанной активистами партийного проекта «Здоровое питание – детям». Руководитель проекта Елена Нечаева убеждена, что одной из важнейших частей реформы должно стать просвещение родителей.

«Основы питания закладываются в семье, там же формируются вкусовые привычки. Поэтому необходимо не только повысить качество школьного питания, но и передать семьям знания о правильном пищевом поведении», - считает Елена Нечаева. Для этого предлагается ввести в школах ставку организатора здорового питания. В функции специалиста будет входить проведение тематических уроков, ежедневное информирование родителей о школьном меню и, конечно же, контроль закупок продуктов, производимых школой.

К слову, разработчики программы настаивают на проведении прямых закупок продуктов каждой школой под строгим контролем родителей. Это поможет не только обеспечить качество, но и снизить цены на питание, поскольку исключит коррупционную составляющую. Кроме того, необходимо возобновить работу школьных кухонь: только свежеприготовленная еда может считаться по-настоящему здоровой. Полезно будет и организовать раздачу еды в формате “шведского стола”: такая практика положительно зарекомендовала себя в Татарстане.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

По мнению руководителя регионального отделения партии «Новые люди» Никиты Серазетдинова, в некоторых школах Краснодара можно было бы ввести формат шведского стола, где дети могли бы выбрать между свежими фруктами и овощами, морской рыбой или диетическим мясом индейки.

“Краснодарский край - это тот регион, где легче всего обеспечить достойное питание для школьников, благодаря местным сельхозпроизводителям. У нас отличные фермерские хозяйства, где производят качественные продукты - овощи, фрукты, молоко, мясо, птицу. При этом детям не хватает возможности выбора, они должны есть то, что им нравится и формировать здоровые привычки с раннего возраста”, - поясняет Никита Сиразетдинов.

Он также указал, что предложения жителей Краснодарского края по улучшению программы готовы выслушать в любом штабе партии. Все отзывы жителей региона будут учтены при реализации программы.