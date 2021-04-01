Краснодарские общественники отправили картонного Байдена на Марс

Взмыл в небо картонный президент Америки возле Пушкинской библиотеки Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Кто как развлекается 1 апреля. Например, представители краснодарского отделения одной из политических партий провели на Пушкинской площади города первоапрельскую акцию: отпустили в небо картонную карикатуру президента США Джозефа Байдена.

Сначала все активисты сфотографировались с фигурой

Проводить в путь фигуру американского лидера пришли несколько человек – городские активисты. Они привязали к картонному Байдену воздушные шары и отпустили его в небо. Правда, сначала все сфотографировались с фигурой. На память.

Запуск Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

А потом он взмыл над памятником великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и полетел в сторону библиотеки.

Акцию провели 1 апреля Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Провожали Джо под восторженные возгласы и аплодисменты собравшихся активистов.

Как улетала фигура активисты снимали на мобильники Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Акция прошла под девизом «Да здравствует разум, да сгинет маразм», - рассказал сайту «КП»-Кубань» депутат-организатор Денис Хмелевской. - Впервые в мире президент США Джо Байден послан на Марс. Акция символическая – весь негатив и русофобию мы отправили куда подальше.

Взмыл в небо картонный президент Америки возле Пушкинской библиотеки Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

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