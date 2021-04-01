«Он собирался поступать в военное училище»: фура сбила 16-летнего парня прямо на пешеходном переходе в Краснодаре

Захар был отличником и мечтал о карьере военного Фото: Личный архив

В тот день, 25 марта, 16-летний Захар Щербенко торопился на занятия по вождению. Он готовился поступать в симферопольское высшее военное училище. Третий ребенок в семье он окончил с красным аттестатом кадетское училище и мечтал о карьере военного.

- Для поступления ему нужны были права, - рассказывает "КП" - Кубань" мама Захара Ольга.

Отец подвез его до пешеходного перехода между посёлками Дружелюбным и Индустриальным, разделяющего оживленную трассу М4 "Дон". На другой стороне улицы его уже ждал инструктор по вождению.

- Он очень долго, по словам отца, не мог пройти через этот поток машин. А когда уже двинулся, машины не собирались останавливаться, - продолжает Ольга. - Тогда наш мальчик ускорился, почти побежал. В этот момент его и настигла эта фура.

От сильнейшего удара Захара отбросило на десятки метров.

- Отец подбежал, но ему посоветовали не трогать сына до приезда медиков. Скорую вызвали, она приехала почти мгновенно, - говорит мама мальчика.

В больнице родителям врачи дали неутешительный диагноз - перелом основания черепа, разрыв легкого...и, как следствие, кома.

Парень окончил кадетское училище. А один день изменил все Фото: Личный архив

- Сейчас стоит вопрос об ампутации ступни. Она сломана в 17-ти (!) местах, - продолжает Ольга.

Захару сделали уже несколько операций, но никаких прогнозов врачи детской краевой больницы не дают.

Между тем, учителя Захара создали группу в "вотсап", чтобы помочь семье рублем. И отец, и мама парня - пенсионеры.

- Если все, дай Бог, наладится, а Захар выйдет из комы, то ему потребуется реабилитация серьезная. Для того чтобы не затянуть с этим делом, нам уже сейчас советуют копить деньги, - говорит Ольга.

К слову, правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя фуры.

- Но он говорит, что ехал там с разрешенной скоростью, а наш мальчик выбежал из ниоткуда, - продолжает женщина. - Никакого интереса к состоянию Захара он не проявляет. Ни разу не поинтересовался его здоровьем.

Если вы хотите помочь родителям Захара Щербенко, то можете перечислить деньги по номеру телефона его матери Ольги Николаевны Щербенко (89385133198).