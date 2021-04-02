Диагноз вслепую: почетного жителя Усть-Лабинска тайно хотели признать недееспособным по заявлению родного сына

Анатолий Павлович

Почетный житель Усть-Лабинска Анатолий Курбан, более полувека возглавлявший «Усть-Лабинскрайгаз», сегодня вынужден доказывать свою адекватность и дееспособность.

В ближайшее время 84-летнего заслуженного работника ЖКХ России могут принудительно отправить на психиатрическую экспертизу в Ростов-на-Дону, во время которой придется провести от 30 до 90 дней в окружении людей, страдающих психическими заболеваниями. Основанием стало заявление родного сына, который считает, что его отец не отдает отчет своим действиям и не может распоряжаться тем, что заработал честным трудом.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Летом прошлого года у Анатолия Павловича диагностировали онкологическое заболевание. Врачи настояли на операции.

Есть выражение: человек предполагает, Бог располагает. Опытнейший руководитель трезво оценил все риски серьезного вмешательства и перед операцией доверил все активы своей дочери Татьяне, которая уже много лет участвует в управлении компании отца.

К счастью, операция прошла успешно. Однако за ней последовал непростой восстановительный период. Пока Анатолий Павлович возвращался к привычному ритму жизни, совершенно случайно узнал, что его признали инвалидом первой группы. И онкологическое заболевание тут совсем ни при чем. Выяснилось, что его сын Валерий обратился в суд с требованием признать отца недееспособным.

- В Усть-Лабинский суд были представлены документы о том, что я якобы страдаю деменцией и не отдаю отчет своим действиям, - говорит Анатолий Павлович. - Было представлено заключение психиатра, у которого я никогда не был и быть не мог.

В материалы дела легли справки от врачей и заключение комиссии об инвалидности. Последний документ был изготовлен всего за восемь дней, а на судебно-психиатрическую экспертизу и вовсе ушел один день. В обоих случаях медики приняли решение заочно, не ставя в известность самого Анатолия Павловича. Зачем же сыну потребовалось признание отца недееспособным, да еще и способом, подрывающим его честь и достоинство? В заявлении Валерий указал, что для «опеки над ним дома и в быту, представления его интересов в лечебных учреждениях и ограждения его от людей, которые могут причинить материальный и физический вред».

ТАЙНЫЙ СУД

Дело оказалось в производстве у судьи, который не привлек к процессу, в котором решалась судьба человека, ни самого Анатолия Павловича, ни его ближайших родственников.

Заочные заключения медиков в качестве доказательств суд также не смутили, как и отсутствие медицинской карты в деле. Главный врач Усть-Лабинской больницы пояснил, что компьютер сломался, а данные безвозвратно утрачены.

- Убежден, что все представленные медицинские документы в суде сфальсифицированы. За все время ни один из давших заключения врачей не осматривал меня, зато они знакомы с моим сыном, - отмечает Анатолий Павлович.

И хоть почетного гражданина Усть-Лабинска в суде не ждали, сын его там был. Мужчина серьезно подготовился к заседанию, собрал множество «материалов». В качестве доказательств Валерий демонстрировал в суде видеозапись со своим отцом, которую снял тайком, когда Анатолий Павлович восстанавливался после тяжелой операции.

После того как тайное стало явным, сын потребовал арестовать все имущество отца, включая его пенсионный счет. А позже предъявил отцу еще один иск, который волею судьбы попал к тому же судье.

СПАСТИ ЛЮБИМОГО ДЕДУШКУ

- Для всей моей семьи новость об этом суде была ударом. Очевидно, что поводом для этого «тайного» суда стало мое имущество. Все то, что я заработал за долгие годы упорного труда. На семейном совете мы решили уехать в Краснодар и обратиться в правоохранительные органы, - рассказывает Анатолий Павлович.

Следователи начали проверку, и она завершилась возбуждением уголовного дела.

- Уголовное дело возбуждено по статье 303 УК РФ о фальсификации медицинских документов, предоставленных в суд в качестве доказательств, - сообщили в следственном отделе по Усть-Лабинскому району.

Анатолию Павловичу после этого пришлось впервые в жизни обратиться к психиатру, чтобы доказать, что он находится в здравом уме и трезвой памяти.

В итоге все аргументы сомнительных врачей и экспертов были разбиты. Более того, решение о присвоении первой группы инвалидности уже отменено.

Только судья по-прежнему сомневается в адекватности Анатолия Павловича. Приостанавливать рассмотрение дела до завершения расследования уголовного дела о фальсификациях он не стал и назначил стационарную психиатрическую экспертизу.

В силу возраста и наличия серьезных хронических заболеваний Анатолий Павлович не собирается часть своей жизни провести в психиатрической больнице, просто для того, чтобы доказать кому-то свою вменяемость. Вот только его никто не спрашивает.

На экспертизу 84-летнего почетного жителя Усть-Лабинска могут доставить против его воли как преступника, что противоречит духу закона, который призван защищать человека, и здравому смыслу.

- Пусть нас услышат! Помогите спасти нашего любимого папу, дедушку, прадедушку от произвола, - обратилась к общественности семья Анатолия Павловича.

Анатолий Павлович

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Очень похоже на рейдерский захват

- Нужно понимать, что арест на имущество Анатолия Павловича наложен дважды и оба раза незаконно. Во-первых, по делу о недееспособности гражданина арест на имущество в принципе нельзя наложить, поскольку нет спора об имуществе, при этом суд еще арестовал имущество третьих лиц. Во-вторых, спор о признании сделок недействительными был инициирован исключительно с целью наложения ареста на принадлежавший Анатолию Павловичу бизнес. Такой спор может рассматриваться только Арбитражным судом, однако это не остановило служителя Фемиды и арест был наложен. Из-за арестов Анатолий Павлович не может оплатить достаточно крупный налог, следовательно, в бюджет своевременно не поступят доходы, а моему доверителю будут начислены пени. По факту систематических грубых нарушений нами подана жалоба в Квалификационную коллегию судей Краснодарского края, - отмечает юрист Евгений Котляревский. - Очень похоже, что осуществляется рейдерский захват, уж слишком скоординированы противоправные действия. Маловероятно, что все это можно совершить в одиночку.

«Комсомолка» продолжат следить за развитием событий и расследованием уголовного дела.