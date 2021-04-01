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Общество1 апреля 2021 21:22

Где на Кубани самый сильный кадровый голод?

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
Егор КАЗАКОВЕгор КАЗАКОВ
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Фото: Архив "КП"

В каких сферах сильнее всего не хватает специалистов?

Какую зарплату хотят получать жители края в месяц?

Сколько получают работники в полях и на фермах?

Правда, что не хватает технологов?

Стали ли рабочие профессии престижными?

Как устроиться на работу после 45?

Об этом и не только поговорим с руководителем Центра занятости Краснодара Александром Костановым и заместителем начальника отдела трудоустройства и организации профессионального обучения Минтруда Краснодарского края Ириной Василенко.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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