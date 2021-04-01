Где на Кубани самый сильный кадровый голод?

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Фото: Архив "КП"
В каких сферах сильнее всего не хватает специалистов?
Какую зарплату хотят получать жители края в месяц?
Сколько получают работники в полях и на фермах?
Правда, что не хватает технологов?
Стали ли рабочие профессии престижными?
Как устроиться на работу после 45?
Об этом и не только поговорим с руководителем Центра занятости Краснодара Александром Костановым и заместителем начальника отдела трудоустройства и организации профессионального обучения Минтруда Краснодарского края Ириной Василенко.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.