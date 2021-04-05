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Общество5 апреля 2021 18:00

В Краснодарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» появился эксимерный лазер нового поколения

Врачам удалось вернуть 49-летней пациентке с астигматизмом 100-процентное зрение
Максим ПАНФИЛОВ
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Фото предоставлено Краснодарским филиалом ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова»

Офтальмология сегодня является одним из самых технологичных направлений медицины. Круг глазных заболеваний, успешно поддающихся лечению, постоянно расширяется. И сейчас лазерная коррекция выходит на принципиально новый уровень в плане скорости, безопасности и эффективности.

Краснодарский филиал «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» - первое учреждение на юге страны, освоившее и успешно применяющее технологии лазерной коррекции зрения. А недавно клиника приобрела самую технологически совершенную лазерную установку в мире. На что она способна в руках опытных врачей-офтальмологов - в нашем материале.

Секундное дело

Фемтосекундный лазер подготавливает роговицу к дальнейшим манипуляциям. Новый эксимерный лазер доводит ее практически до идеального состояния, нормализуя рефракционные свойства глаза. Впрочем, для пациента обе фазы операции проходят одинаково быстро и комфортно, только нужно смотреть на зеленый огонек. В общей сложности операция на оба глаза занимает всего несколько минут.

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова»

Пациентку Инну Белявцеву сразу после операции захлестывают эмоции. У нее был особый, непростой случай - смешанный астигматизм, при котором каждый глаз видел по-разному. Причем одинаково плохо как вдаль, так и вблизи. К тому же постоянно мучили головные боли из-за расфокусировки зрения - просто представьте, что ваши глаза смотрят на мир по-разному! Линзы носить не могла, очки тоже. С возрастом еще и зрение начало падать. А через несколько секунд после операции… «Я уже сейчас вижу отлично!», - с радостью говорит Инна.

Врач-офтальмолог высшей категории, к.м.н., заведующий рефракционным отделением Ольга Клокова уточняет - по-настоящему 100-процентный эффект от лазерной коррекции пациентка заметит на утро следующего дня. По словам Ольги Александровны, особенной пациентку делает и ее возраст - 49 лет. К сожалению, многие другие клиники региона в таких случаях уже не берутся за лазерную коррекцию зрения.

Уже через несколько часов Инна сможет уйти домой - операция проводится амбулаторно, и пациенту не нужно надолго задерживаться в стенах медучреждения.

- Мне как будто просто промыли глаза, не было никаких неприятных ощущений, - признается она. - Хочу сказать тем, кто еще сомневается, делать ли ему лазерную коррекцию или нет. Конечно, да! Делайте!

«Без науки не бывает медицины»

После экскурсии по операционному блоку состоялась пресс-конференция, на которой мы узнали более подробно, чем уникален лазер нового поколения.

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова»

- Нарушения рефракции являются причиной значительного снижения зрения у нескольких миллионов жителей Южного федерального округа. И большинство этих людей могут решить данную проблему при помощи лазерной коррекции зрения. Это уже седьмая по счету лазерная установка в клинике, и на сегодняшний день она находится на вершине «эволюции» рефракционной хирургии. Конечно, ее использование расширяет круг наших возможностей и позволяет помочь еще большему количеству людей, - объяснила Ольга Клокова.

Как отметил директор Краснодарского филиала «МНТК «Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Федорова» Сергей Сахнов, технология будущей рефракционной хирургии - это синтез потенциалов искусственного и естественного интеллектов. Сегодня в Краснодарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» - это реальность. При этом новая лазерная система превращает операцию в процедуру, кардинальным образом меняя качество жизни пациента.

- Даже при близорукости минус 30, после двухэтапного вмешательства, применяя две технологии прозрения, имплантацию факичной ИОЛ и лазерную коррекцию, удается реабилитировать, казалось бы, безнадежный глаз. Человек видел 1 процент, а мы сделали так, что он увидел 15-20. Но нельзя не подчеркнуть, что, каким бы технологичным ни было оборудование, главное - это наши опытные врачи и обширная научная база, позволяющая нам постоянно повышать уровень оказания медицинской помощи пациентам. Ведь без науки не бывает медицины, - говорит Сергей Сахнов.

Представитель компании-поставщика нового эксимерного лазера Татьяна Федотова в свою очередь пояснила, что МНТК «Микрохирургия глаза» был выбран в качестве партнера в связи с высоким качеством оказания услуг, а также большим объемом ежегодно проводимых операций. По словам Сергея Сахнова, недавно в их клинике был поставлен новый рекорд - 220 операций в день. Однако увеличение количества офтальмо-хирургических вмешательств вовсе не является самоцелью. Главное - результат, гарантия того, что все пациенты получат отличное зрение, которое останется таковым на протяжении многих лет.

Фото: Архив "КП"

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