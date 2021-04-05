В Краснодарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» появился эксимерный лазер нового поколения

Фото предоставлено Краснодарским филиалом ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова»

Офтальмология сегодня является одним из самых технологичных направлений медицины. Круг глазных заболеваний, успешно поддающихся лечению, постоянно расширяется. И сейчас лазерная коррекция выходит на принципиально новый уровень в плане скорости, безопасности и эффективности.

Краснодарский филиал «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» - первое учреждение на юге страны, освоившее и успешно применяющее технологии лазерной коррекции зрения. А недавно клиника приобрела самую технологически совершенную лазерную установку в мире. На что она способна в руках опытных врачей-офтальмологов - в нашем материале.

Секундное дело

Фемтосекундный лазер подготавливает роговицу к дальнейшим манипуляциям. Новый эксимерный лазер доводит ее практически до идеального состояния, нормализуя рефракционные свойства глаза. Впрочем, для пациента обе фазы операции проходят одинаково быстро и комфортно, только нужно смотреть на зеленый огонек. В общей сложности операция на оба глаза занимает всего несколько минут.

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова»

Пациентку Инну Белявцеву сразу после операции захлестывают эмоции. У нее был особый, непростой случай - смешанный астигматизм, при котором каждый глаз видел по-разному. Причем одинаково плохо как вдаль, так и вблизи. К тому же постоянно мучили головные боли из-за расфокусировки зрения - просто представьте, что ваши глаза смотрят на мир по-разному! Линзы носить не могла, очки тоже. С возрастом еще и зрение начало падать. А через несколько секунд после операции… «Я уже сейчас вижу отлично!», - с радостью говорит Инна.

Врач-офтальмолог высшей категории, к.м.н., заведующий рефракционным отделением Ольга Клокова уточняет - по-настоящему 100-процентный эффект от лазерной коррекции пациентка заметит на утро следующего дня. По словам Ольги Александровны, особенной пациентку делает и ее возраст - 49 лет. К сожалению, многие другие клиники региона в таких случаях уже не берутся за лазерную коррекцию зрения.

Уже через несколько часов Инна сможет уйти домой - операция проводится амбулаторно, и пациенту не нужно надолго задерживаться в стенах медучреждения.

- Мне как будто просто промыли глаза, не было никаких неприятных ощущений, - признается она. - Хочу сказать тем, кто еще сомневается, делать ли ему лазерную коррекцию или нет. Конечно, да! Делайте!

«Без науки не бывает медицины»

После экскурсии по операционному блоку состоялась пресс-конференция, на которой мы узнали более подробно, чем уникален лазер нового поколения.

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова»

- Нарушения рефракции являются причиной значительного снижения зрения у нескольких миллионов жителей Южного федерального округа. И большинство этих людей могут решить данную проблему при помощи лазерной коррекции зрения. Это уже седьмая по счету лазерная установка в клинике, и на сегодняшний день она находится на вершине «эволюции» рефракционной хирургии. Конечно, ее использование расширяет круг наших возможностей и позволяет помочь еще большему количеству людей, - объяснила Ольга Клокова.

Как отметил директор Краснодарского филиала «МНТК «Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Федорова» Сергей Сахнов, технология будущей рефракционной хирургии - это синтез потенциалов искусственного и естественного интеллектов. Сегодня в Краснодарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» - это реальность. При этом новая лазерная система превращает операцию в процедуру, кардинальным образом меняя качество жизни пациента.

- Даже при близорукости минус 30, после двухэтапного вмешательства, применяя две технологии прозрения, имплантацию факичной ИОЛ и лазерную коррекцию, удается реабилитировать, казалось бы, безнадежный глаз. Человек видел 1 процент, а мы сделали так, что он увидел 15-20. Но нельзя не подчеркнуть, что, каким бы технологичным ни было оборудование, главное - это наши опытные врачи и обширная научная база, позволяющая нам постоянно повышать уровень оказания медицинской помощи пациентам. Ведь без науки не бывает медицины, - говорит Сергей Сахнов.

Представитель компании-поставщика нового эксимерного лазера Татьяна Федотова в свою очередь пояснила, что МНТК «Микрохирургия глаза» был выбран в качестве партнера в связи с высоким качеством оказания услуг, а также большим объемом ежегодно проводимых операций. По словам Сергея Сахнова, недавно в их клинике был поставлен новый рекорд - 220 операций в день. Однако увеличение количества офтальмо-хирургических вмешательств вовсе не является самоцелью. Главное - результат, гарантия того, что все пациенты получат отличное зрение, которое останется таковым на протяжении многих лет.