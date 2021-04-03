Как Маргарита Симоньян гоняла по Краснодару на Оке

Фото Телеграм-канал Маргариты Симоньян

Увидел у коллег из ТК Краснодар пост о первой машине Марго и вспомнил:

В 2000 -ом в арсенале городской телестудии служебных авто было не много, а темы для сюжетов на РТР сыпались, как из рога изобилия.

И вот папа купил Марго автомобиль.

{Надо сказать, что родители всегда верили в успех талантливой дочери}.

9 утра. Во двор телестудии въезжает свеженькая микролитражка российского автопрома - ОКА

В этой «кабине от БЕЛАЗа» глаз Марго почти не видно - только еедлинная челка.

Представьте: ни гидроусилителя руля, ни кондиционера, ни стеклоподъемников. Что говорить - дверь захлопывалась с третьего раза.

Но кажется, это была дружба с первого газа.

На шуточки типа «брелок от КАМАЗа» или «табуретка» Марго не обижалась. Свою ОКУ она ласкова называла «ласточкой» и чистила ей перышки по несколько раз в день.

А потом ОКА, как ракета молниеносно срывалась к месту ЧП или на ферму, для освещения рекордных надоев молОКА.

ОКА натужно урчала, но в поисках всероссийского эксклюзива гоняла по Кубани, как аргентинская лань.

Маргарита ездила быстро, но аккуратно и правила ДД не нарушала. Юную журналистку полюбили гаишники. Особенно те, что стояли на Яблоновском посту, останавливали, узнавали и ее и важные новости.

Как-то раз мне нужно было срочно передать самолётом видео кассету. Марго не раздумывая предложила свою помощь. До вылета столичного рейса оставалось 50 минут.

Ласточка ,показалась мне, Сапсаном. Промчали по Северной. Потом по Селезнева. Вбегаем в аэропорт.

А из-за терактов проносить что-либо в самолёт пассажиры боялись. К счастью, попался иностранец. Марго быстро объяснилась по-английски: «это не бомба, это взрывной репортаж». Потом сунула бета-кам под мышку англичанину и мы убежали. Обратно ехали под Bon Jovi “It’s my Life”. Марго брала от жизни все, говорила: «никогда не сдавайся».

Репортаж показали и со мной подписали договор о сотрудничестве, вскоре и ОКА сменила владелицу. Пока, ОКА! Марго предложили возглавить южное бюро РТР и из столицы пригнали крутой внедорожник.