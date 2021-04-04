«Нужно потереть Рыжего из «Иванушек» в области паха!»: Эвелина Бледанс похулиганила в Сочи и смутила самого Григорьева-Аполлонова

Эвелина Бледанс Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Самый популярный "иванушка" Андрей Григорьев-Аполлонов в Сочи - дома. Здесь он родился и потому вписал свое знаменитое имя в анналы курорта. В городе его настолько любят и помнят, что даже отлили бронзовую фигуру Рыжего и установили на одной из улиц.

Впрочем, сам артист, солист одного из самых крепких трио на нашей эстраде, относится с такой популярности со здоровой долей иронии. На днях он прогуливался по Сочи со своей не менее известной и эпатажной подругой - Эвелиной Бледанс. И показал памятник ей.

- Нужно потереть Рыжего на счастье, - предложил он, снимая все это на камеру мобильного телефона.

Эвелина вместе с подругой взялись тереть! Правда, в основном там, где скульптор отлил бронзовый пах Григорьева-Аполлонова.

Похоже, это смутило даже самого Рыжего. И он поспешил завершить съемку, предсказав "девчонка-хулиганкам" счастливой личной жизни.

Кстати, Рыжий из «Иванушек» уже давно не мальчик - прошлым летом кумиру девчонок «нулевых» исполнилось 50 (!).

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