Прогноз погоды на майские праздники 2021 в Краснодарском крае: будет и солнце и дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эту весну жители Кубани уже назвали аномальной.

Вместо потепления на Краснодарский край обрушился холодный циклон. Он больше месяца испытывал на прочность жителей Кубани. Резкое потепление сменялось холодами и метелью.

Распогодилось в регионе уже в апреле. Столбики термометров неспешно поползли вверх. Сейчас они установились на средней отметке в плюс 15 градусов. И это только начало.

По прогнозам синоптиков, к концу месяца средняя дневная температура воздуха в Краснодарском крае составит около 20 градусов выше нуля.

- Температура воздуха ночью первого мая составит плюс 16 градусов, днем – плюс 19. - – говорят «КП» – Кубань» синоптики. Они не исключают, что первое и второе мая будут дождливыми. Во всяком случае, об этом говорят предварительные сводки. Но они меняются каждый день. Погрешность в таких случаях около 40-50%.

Распогодится на Кубани уже третьего мая. Воздух в регионе прогреется до плюс 22 градусов. Также ожидается солнце.

Как назло ухудшится погода 9 мая. С самого утра восьмого числа на Кубани зарядит мощный ливень. Прекратится дождь только следующим вечером. Но синоптики не исключают, что сводки могут измениться, как было год назад.

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