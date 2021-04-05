Прогноз погоды на май 2021 в Краснодарском крае: чего ждать жителям Кубани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот год надолго останется в памяти жителей Краснодарского края. Весной Кубань забыла, что она юг. В марте и апреле температура воздуха в регионе опускалась до минусовых значений. Это небывалое явление для края.

Погода как могла проверяла жителей Кубани на прочность. В конце марта в регионе неожиданно выпал снег. Случилось это, когда местные жители массово переобували авто.

Средняя температура воздуха днем составляла около десяти градусов. Поэтому погодные сюрпризы застали жителей врасплох – «день жестянщика» был обеспечен.

По прогнозам синоптиков, в марте погодных сюрпризов не случится. Уже в конце апреля дневная температура воздуха на Кубани составит около плюс 20 градусов. В дальнейшем она будет только увеличиваться.

Вместе с холодами уйдут температурные качели. Больше двух месяцев они мучили метеозависимых жителей Кубани. За день перепад температур доходил до 30 градусов. Сейчас эта амплитуда заметно уменьшится. Максимальный перепад ночных и дневных температур составит около четырех-пяти градусов.

По прогнозам метеорологов, первая половина мая будет дождливой. Как назло лить будет во время майских праздников. Например, дождь зарядит утром девятого мая. Но синоптики отмечают, что у долгосрочных прогнозов бывает погрешность – около 40-50%. Ситуация в регионе меняется буквально каждый день.

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