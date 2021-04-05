Бывшего главного архитектора Краснодара осудили на 4,6 лет тюрьмы за раздачу земель культурного наследия

Игорь Мазурок

В Краснодаре закончился суд над бывшим главным архитектором кубанской столицы Игорем Мазурком. Его задержали в апреле 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Два года Мазурок находился в СИЗО, но в прошлом году суд решил ослабить меру пресечения чиновнику, отправив его под домашний арест.

Его обвиняли в девяти эпизодах принятия незаконных решений на посту начальника департамента архитектуры Краснодара.

- С 2014 по 2015 год он издавал, подписывал и выдавал разрешения на строительство многоэтажных жилых домов, административных зданий и других объектов капитального строительства в городе, - гласят материалы уголовного дела.

При этом чиновник точно знал, что никаких коммуникаций на этих объектах нет. А это повод, чтобы отказать в выдаче разрешений на строительство жилых домов в принципе.

Но самое главное, Мазурок, из обвинительного заключения, разрешил стройку там, где это было запрещено. Памятники археологии «Городище ТЭЦ» и «Селище Пашковское 2» вскоре должны были превратиться в очередной ЖК.

- Это повлекло повреждение археологического культурного слоя памятника, разрушение погребения древнего некрополя, безвозвратную утрату ценнейших археологических предметов, - говорится в итоговом судебном решении.

В итоге суд признал Игоря Мазурка виновным и назначил ему 4,6 лет колонии поселения. Но все их он уже отсидел. Впрочем, осужденный еще может обжаловать приговор. Но что-то подсказывает, что делать это он вряд ли будет.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

ФСБ: Игорь Мазурок выдавал разрешение на строительство высоток на месте памятника археологии

Речь идет о городище ТЭЦ, селище Пашковское-2, могильнике городища на Дубинке. Ущерб составил 8 млн рублей (подробнее)