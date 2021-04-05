Прокатился на 23 миллиона: в горах Сочи лихач разбил дорогой спорткар Lamborgini Urus

Фото: t.me/sochitypical

На Красной Поляне поставлен рекорд, похвастаться которым водителю, увы, вряд ли захочется. На трассе в поселке Эсто-Садок вдребезги разбили элитный автомобиль. И, похоже, это одна из самых дорогих и в то же время глупых аварий.

В ДТП пострадал желтый Lamborgini Urus. Таких экземпляров в мире больше 10 тысяч, в Россию в 2018 году приехало всего 50 машин, одной из которых теперь предстоит серьезный ремонт.

Цена такой элитной иномарки может достигать 15-17 миллионов рублей. Но речь идет о «базе» с весьма скудным набором опций. Вместе с ними финальный ценник подрастет до 23 миллионов. Стоимость этого итальянского жеребца (а под капотом у него 650 лошадок) объяснима. Дорогая кожа, удобнейшая эргономика - за это ценители люксовых авто готовы платить. Немаловажно и то, что паспортное время разгона до «сотни» у спорткара — 3,6 секунды. Дикая скорость в свое время впечатлила известного блогера Эдварда Била, который устроил массовое ДТП на Садовом кольце. Похоже, это не оставило равнодушным и водителя, который оказался за рулем Lamborgini Urus в Сочи.

Фото: t.me/sochitypical

По словам очевидцев, звук мотора они услышали, когда иномарка была в километре от места ДТП. Через секунду спорткар появился на горизонте и, словно пуля, пронесся мимо других машин. В какой-то момент послышался визг - машину, похоже, занесло на дороге из-за того, что она была скользкая. Люксовое авто врезалось в ограждение, после чего «зависло» одним колесом над проезжей частью трассы.

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются правоохранители. По некоторым данным, водитель отделался царапинами - его спасла подушка безопасности, которая сработала в нужный момент.

Зато Lamborgini Urus теперь нужна серьезная помощь. У машины повреждены капот, фара, крыло. Ремонт иномарки, по предварительным подсчетам, обойдется в кругленькую сумму, которую можно потратить на квартиру у моря. Специалисты говорят, что на закупку оригинальных запчастей уйдет ни меньше 5 миллионов рублей.

Стоит сказать, что пострадавший автомобиль, по предварительным данным, был в аренде. Итальянский кроссовер можно взять на сутки за 75 тысяч рублей. Конечно, все, что потратят на восстановление Lamborgini Urus, покроет страховка. А вот выплачивать всю сумму страховой компании придется уже виновнику аварии.

СПРАВКА «КП»

Автомобиль был представлен 4 декабря 2017 года. Lamborghini Urus 4-литровый мотор с двумя турбонагнетателя, выдающих 650 лошадиных сил. С нуля до «сотни» «Урус» разгоняется за 3,6 секунды, а до 200 километров в час – за 12,8 секунды. Максимальная скорость – 305 километров в час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе «Сочи Автодром» водитель разбил авто за 10 миллионов рублей

В городе-курорте на трассе «Формулы-1» накануне произошла авария. ДТП случилось во время частных заездов (читайте далее)