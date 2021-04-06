. Фото: Архив "КП"

В России ввели новый порядок проведения экзамена на водительские права. Что изменилось? Сложней ли стало сдавать в Краснодаре?

Как бороться с коллекторами, которые угрожают реальной расправой?

Археологи занялись визуализацией уникальных раскопок прошлого века в Дюрсо. Там нашли продолговатые черепа. Откуда они?

Телефон для сообщений: 8(961) 590-70-90.

Новый порядок экзамена: Сложно ли будет сдать на права в Краснодаре

Телефон для сообщений: 8(961) 590-70-90

В России ввели новый порядок проведения экзамена на водительские права. Что изменилось? Сложней ли стало сдавать?

Как бороться с коллекторами, которые угрожают реальной расправой?

Археологи занялись визуализацией уникальных раскопок прошлого века в Дюрсо. Там нашли продолговатые черепа. Откуда они?

Телефон для сообщений: 8(961) 590-70-90.