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Фото: Архив "КП"
В России ввели новый порядок проведения экзамена на водительские права. Что изменилось? Сложней ли стало сдавать в Краснодаре?
Как бороться с коллекторами, которые угрожают реальной расправой?
Археологи занялись визуализацией уникальных раскопок прошлого века в Дюрсо. Там нашли продолговатые черепа. Откуда они?
Телефон для сообщений: 8(961) 590-70-90.
Новый порядок экзамена: Сложно ли будет сдать на права в Краснодаре
Телефон для сообщений: 8(961) 590-70-90
В России ввели новый порядок проведения экзамена на водительские права. Что изменилось? Сложней ли стало сдавать?
Как бороться с коллекторами, которые угрожают реальной расправой?
Археологи занялись визуализацией уникальных раскопок прошлого века в Дюрсо. Там нашли продолговатые черепа. Откуда они?
Телефон для сообщений: 8(961) 590-70-90.