Время переобуваться. Синоптики рассказали, когда менять резину на автомобиле в Краснодарском крае

Не успеете переобуть резину вовремя - получите быстрый износ и новые траты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда менять зимнюю резину на летнюю в Краснодарском крае вопрос для южан как никогда актуальный. Эта зима выдалась на Кубани снежной и скользкой, а весна приходить не спешит. Многие водители скажут, что благополучно пользуются одним комплектом колес весь год, избегая тем самым, как им кажется, лишних трат.

Между тем, "переобуваться" вполне пора.

- В ближайшие дни ожидается приход "автомобильной" весны: средняя температура в течение суток поднимется существенно. Осадков также не ожидается, поэтому гололеда ждать вряд ли стоит. Это означает, что автовладельцам можно менять шины с зимних на летние, - рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

К слову, дело вовсе не в снеге и наледи. Безопасное сцепление с дорогой ваши шины теряют даже при плюсовых температурах на улице. Но сейчас уже можете быть спокойны. В Краснодаре прогнозируют потепление до +23 градусов.

- Есть нормативы, когда необходимо менять резину, - сообщил представитель Росавтодора в Краснодарском крае Александр Адзянов. - Если среднесуточная температура достигает +5, то еще не время снимать зимние колеса.

Но нашим южным широтам это не грозит в апреле.