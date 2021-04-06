Людям дали свободу думать самим и они сломались: как пандемия отразилась на краснодарцах

Анна Артемьева

Год назад в какой-то из этих дней апреля (только в прошлом году) муж не пришел домой ночевать. Бросил меня за пару недель до родов и отправился спасать Родину от ковида. На моей машине. Одно хорошо - когда он через пару дней вернулся, под лобовым уже лежал пропуск, и я погнала работать. Многие паниковали и резали бюджеты на рекламу. Те, кто не резал - тоже на всякий случай паниковали, и надо было как-то спасать ситуацию. Помню, как ехала по улице Красных партизан и на стрелке на Герцена, обычно где стою 4 светофора, повернула одна. Никого просто не было. А в машине бесконечно вибрировал телефон. Мне звонили те, кто не мог дозвониться упавшему замертво мужу, который пару суток без еды и воды готовил к выдаче пропуска. Тогда, год назад, в администрации края он ими занимался.

Когда он вернулся спустя два дня после того, как выписал всем пропуска, я просто выключила его телефон и спрятала, чтобы он поспал. И меня откровенно и беспринципно доставали все, кому не лень: друзья одноклассников родственников троюродных соседских братьев. Кажется, даже его бывшие дамы не стеснялись, и требовали заветную бумажку за услуги, оказанные ему в юности. На обратном пути я уже огрызалась и посылала всех на три цифры в адский котел. Ну а потом все переживали и круглосуточно смотрели телек, читали новости и травили байки про «чипирование», на которое я так надеялась. Я, конечно, грустила, когда узнавала о безвозвратных потерях в боях с COVID-19, но не могу сказать, что моя жизнь как-то сильно поменялась во время пандемии. Боже, да что я несу! Поменялась! В разгар карантина у меня родился сын Андрюша. И она не сильно, а очень сильно поменялась. Но я о другом. Я не боялась потерять бизнес: в минуты слабости я что-то проныла мужу на эту тему, он только посмеялся, мол, я выкручусь из любой ситуации. Ну и я не волновалась! Если надо было бы пойти в найм - я бы пошла, или чего-нибудь придумала б точно. Мне кажется, морально страдали люди, которым как-то резко предоставили свободу. Именно свободу работать на удаленке, строить самому график труда и отдыха, самому нести ответственность за себя, здоровье близких, решать - как дальше быть, кем быть и как использовать свой ресурс в мире онлайна. Свободу думать самому. Я-то и до пандемии жила так много лет. Поэтому единственное изменение, которое год назад изменило меня – сын Андрей.