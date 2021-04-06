«У больниц нет выходных!»: вице-губернатор Кубани пообещала наказать восемь главврачей

Анна Минькова. Фото: официальная страница в соцсети

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова напомнила, что пандемию COVID-19 никто не отменял. Несмотря на существенное снижение числа заболевших, расслабляться не стоит.

- Мы все ещё живём в период пандемии. COVID-19 никуда не делся, и, увы, он продолжает уносить человеческие жизни. И если в повседневной жизни мы его не замечаем, то врачи в ковидных госпиталях видят далеко не радужную картину, - написала она на своей странице в соцсети.

Любопытно, что увещевать на этот счет пришлось Анне Миньковой как раз медиков. Выяснилось, что в восьми (!) больницах региона для прививочной кампании решили устроить выходные - субботу и воскресенье.

- Мы развернули 149 стационарных и 8 выездных пунктов вакцинации на территории края. И очень внимательно следим за их работой. В частности, выявили, что в минувшие выходные в восьми муниципалитетах не проводилась вакцинация. Все главные врачи на этих территориях получат выговоры, - написала Анна Минькова.

К слову, в регион проступило 310 975 доз вакцины. 120 тысяч человек старше 60 лет уже привиты. И это один из лучших показателей в стране.