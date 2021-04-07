На что курортные города потратят деньги от курортного сбора

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В Краснодарском крае за прошлый год освоено только 30% от курортного сбора. На что потратят остальное?

У главы Апшеронска нашли 20 млн рублей, которые он скрыл. За это чиновника отправили а отставку. Буквально следом сложил с себя полномочия глава Мостовского.

Самого молодого члена банды цапков Игоря Майданюка снова задержали. Ему опять грозит колония. За что?

Об этом и не только сегодня в 13:00 на радио "Комсомольская правда" (91.0FM).

Трансляция эфира: https://youtu.be/CfzJIfCv8FY