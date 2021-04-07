Нужны каменщики и сварщики, а не юристы и экономисты: где в Краснодаре найти работу с зарплатой выше 50 тыс рублей

На сегодня в Краснодарском крае совокупно заявлено более 53 тысяч вакансий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как найти работу по душе и с хорошим заработком, разбирались в прямом эфире радио "КП"-Краснодар" вместе с руководителем Центра занятости Краснодара Александром Костановым и заместителем начальника отдела трудоустройства и организации профессионального обучения минтруда Краснодарского края Ириной Василенко.

Много ли работы?

Сегодня в регионе фиксируется кадровый голод.

- Даже в сравнении с 2020 годом, сейчас количество вакансий увеличилось. На сегодня в Краснодарском крае совокупно заявлено более 53 тысяч вакансий. Вместе с тем на учете по безработице стоит 61 тысяча человек. На одну вакансию приходится чуть больше одного человека, - рассказывает в эфире радио "Комсомольская правда" - заместитель начальника отдела трудоустройства и организации профессионального обучения Минтруда Краснодарского края Ирина Василенко. - Однако далеко не все работодатели могут найти себе подходящих сотрудников. Потому что у нас все хотят получить высшее образование, стать юристами, аналитиками, менеджерами. Однако в среде востребованных сфер такие работники остаются не у дел.

Кто нужен?

Сейчас открыто констатируется острая потребность в работниках в целом ряде сфер. Это медицина, образование, транспортная отрасль, IT.

- Также сильно не хватает представителей рабочих профессий. Работодатели буквально кричат, - рассказывает Ирина Василенко. - Также очень нужны работники в агросферу. Особенно в сезон. Также нужны сварщики, строители, каменщики. При этом зарплаты у них сегодня выше, чем у тех же юристов и менеджеров. Например, электрогазосварщик стоит в месяц от 50 тысяч рублей, а экономист 30-35 тысяч. Зарплата экономиста 20 тысяч рублей, а каменщика - до 60 тысяч рублей. Это я называю требования к кандидатам без опыта работы. При этом каменщиков, например, нужно 20 человек, а экономистов - 2.

Чтобы работникам помочь трудоустроиться, а предприятиям - найти квалифицированных кадров, и существуют Центры занятости населения.

В головах обывателей эти учреждения воспринимаются как какие-то рудименты, от которых реальной пользы нет. Такое мнение, как показывает практика, абсолютно несправедливо, а в головах безработных людей, либо мечтающих сменить профессию, и вовсе опасно.

- В каждом центре человеку оказывают психологическую помощь, проводят консультации и тестирования по выбору сферы работы. Это все бесплатно, - говорит заместитель начальника отдела трудоустройства и организации профессионального обучения минтруда Краснодарского края Ирина Василенко. - Если взять базу вакансий края, то у нас заявлено порядка 250 вакансий с заработком более 100 тысяч рублей. Среди них машинисты буровой установки, научные сотрудники в области медицины и химии. Есть потребность в авиационных механиках. Если говорить о сфере IT, там стабильно предлагают от 70 тысяч рублей в месяц. Если квалификация достаточно высока, то зарплата достигает 200 тысяч в месяц. При этом число вакансий с годом не уменьшается а наоборот, растет.

Безработный? Вот тебе 300 тысяч!

Сейчас в регионе активно развивают малый бизнес. Желание отправить людей в самостоятельный финансовый полет и развитие настолько велико, что способным людям буквально дарят деньги на развитие.

- Это очень популярная программа в Краснодаре. Желающих очень много. Суть программы такова. Безработный человек приходит к нам и говорит, что хочет открыть бизнес. Мы просим принести бизнес-план. Если человек не может сам его составить, наши профильные специалисты помогут. Далее проект оценивает комиссия. Если все хорошо, то на развитие бизнеса дают денег. Если быть точным, 291 тысячу рублей, - рассказывает в эфире руководитель Центра занятости Краснодара Александр Костанов. - Это не кредит, это безвозмездная помощь.

Можно ли устроиться после 50?

Когда разговор о смене работы заводишь с молодыми, те без труда отказываются от нынешнего места, а вот люди постарше уже с опаской говорят про смену работы. Всему виной расхожее мнение о том, что после 50 работник никому не нужен, поэтому увольнение рассматривается, как волчий билет.

- У нас часто поступают заявки, чтобы у специалиста было 10-15 лет стажа. Говорят, найдите нам серьезного нормального сотрудника, - говорит Александр Костанов. - Очень много желающих забрать грамотного руководителя даже пенсионного возраста.

К примеру, в 2020 году порядка 3 000 людей предпенсионного возраста устроено на работу в регионе. Пенсионного - 1500.