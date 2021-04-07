Глава района на Кубани устраивает велопрогулки для подчиненных, чтобы «чувствовали боль народа»

Так Сергей Голобородько возглавляет свою велокоманду каждый понедельник.

Глава Кореновского района Краснодарского края Сергей Голобородько каждый понедельник, в пять утра, сажает на велосипеды весь свой чиновничий аппарат. Так, стройным рядом (согласно муниципальной иерархии: глава, заместители, начальники отделов) они движутся по пустынным улицам Кореновска с контролем. У Голобородько принцип - глава должен чувствовать боль своего народа, если надо, то и физическую.

Прямо по ходу прогулки глава раздает поручения

- Откуда здесь новая яма? - строго оглядывается Голобородько на зама по строительству и коммуналке, подпрыгнув на новой кочке.

- Будет сделано, - отвечает зам, строго оглядываясь в свою очередь на начальника профильного управления.

Тот в свою очередь оборачивается в поисках подчиненного, но сзади - только "гаишники" с мигалками.

Критикует работу коллег Голобородько тоже на ходу

- Практика прошлого года показала, что наши велопланерки дают положительные результаты. Погода позволяет возобновить выезды. Ранним утром вместе с главой Кореновского городского поселения Максимом Шутылевым, заместителем, специалистами администраций города и района, руководителями учреждений проехали по улицам Кореновска, ориентируясь на ваши сообщения, уважаемые жители. Определили проблемные места, решение которых взято на контроль профильными специалистам, - позже делится впечатлениями на своей странице в соцсети Сергей Голобородько.

Жители города от такого нестандартного похода к управлению в восторге

Чем собирает эмоциональные комментарии жителей Кореновска.

- Можно один вопрос ... Прямой ! Зачем ездить по городу , если особо ничего не меняется , есть множество ям еще с прошлого года .. Которые вы, видимо, не видите или просто игнорируете, - пишут горожане.

Или еще...

- На Гвардейскую не забудьте, пожалуйста, тротуара до сих пор!

- По Фрунзе не забудьте проехать, дорога ужасная!

Фото: официальная страница в соцсети главы Сергея Голобородько.

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