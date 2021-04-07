Машина рухнула на сотрудников автосервиса в Сочи

Фото: Типичный Сочи

Видео из одного из сочинских автосервисов ужаснуло всех. В главных героях – три мужчины и автомобиль, который установлен на подъемнике.

На кадрах видно, как мужчины изучают дно автомобиля. На ощупь они проверяют левое колесо. В этот момент автомобиль резко заваливается на бок. Крен получается критическим. Машина слетает с подъемника на землю.

От гибели мужчин спасает реакция и конструкция подъемника. После надрыва она еще секунду удерживала машину и опрокинула ее на бок. Упади машина плашмя, избежать трагедии бы не удалось.

Что стало причиной срыва авто, неизвестно. По данным «КП» – Кубань», машина на видео – Hyundai Santa Fe в старом кузове. Без пассажиров масса авто составляет 1766 кг. Выжить после падения такой махины практически нереально. От верной гибели мужчин спас подъемник.

Стоимость такого автомобиля в зависимости от пробега начинается от 400 тысяч рублей. Возмещать ущерб владельцы машины, вероятно, будут сотрудники автосервиса.

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