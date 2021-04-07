Начинается период экстремальной погоды: в Краснодарском крае похолодает до +1 градуса

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Стараниями циклона, выходящего с Балкан на восток Украины, Кубань получила мощную волну тепла, да такую, что большинство жителей 7 апреля скинули с себя теплые куртки. Портили настроение лишь сильные порывы ветра, которые, похоже, и пригонят тучи.

Как говорят синоптики, вслед за теплыми воздушными массами регион начнет накрывать балканский вихрь. Ливни уже прошли у соседей, сейчас подбираются к нам. Естественно, приятные отметки рухнут вниз, причем достаточно серьезно.

Ночью 8 апреля температура воздуха еще будет +7-12 градусов, а днем - повысит до +15 градусов. В южной половине края ожидается +18 градусов. После того, как на термометре "напекло" на +25 будет непривычно.

- На Черноморском побережье будет переменная облачность. Вечером 8 апреля местами слабый дождь, возможна гроза, - говорит Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Кроме того, в южных районах будет дуть сильный ветер, порывы которого могут достигать до 14 метров в секунду. На участке Анапа-Геленджик - 15-20 метров в секунду.

А вот 9 апреля будет по-настоящему свежо. Ночью отметки будут варьироваться от +3-6 градусов, в некоторых районах упадут до 1 градуса выше нуля. Днем же солнце особо не прогреет воздух - прогнозируют +5-8 градусов.

- Также возможен сильный дождь, гроза, а в горах ждут выпадения мокрого снега, - добавляют в Краснодарском гидрометцентре.

И судя по прогнозу такая погода будет царить, как минимум, до конца недели. Стоит сказать, что ранее синоптики сообщали - апрель получится дождливым. Осадки будут выпадать всю первую половину месяца. А в предгорьях ожидается мокрый снег, но без гололеда. Потепление ожидается лишь в третьей декаде месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды на май 2021 в Краснодарском крае: чего ждать жителям Кубани

Узнали прогноз погоды на май 2021 в Краснодарском крае и выяснили, когда в регион придет жара (читайте далее)

Прогноз погоды на майские праздники 2021 в Краснодарском крае: будет и солнце и дождь

Узнали прогноз погоды на майские праздники 2021 в Краснодарском крае (читайте далее).

Прогноз погоды на апрель 2021 в Краснодарском крае: чего ждать жителям региона

Узнали прогноз погоды на апрель 2021 в Краснодарском крае и выяснили, когда на Кубань придет тепло (подробнее).