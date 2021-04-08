Спецоперация силовиков: на взятке попались глава Щербиновского района и замглавы Каневского района

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае силовики провели массовые проверки. С визитом они заглянули сразу в несколько кабинетов высокопоставленных чиновников. В итоге задержаны глава Щербиновского района, заместитель главы Каневского района и первый заместитель директора департамента внутренней политики края. Они стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве.

- Вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам УФСБ по краю, в отношении первого заместителя директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Ему предъявлены обвинения в шести эпизодах получения взяток.

По данным следствия, осенью 2020 года подозреваемая попросила ряд руководителей муниципальных образований передавать взятки. За гонорар она обещала общее покровительство и попустительство по службе. Как полагает следствие, она систематически получала от чиновников и их представителей деньги. Общий размер взяток составил миллион рублей.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

- В октябре, ноябре и декабре 2020 года женщина получала от замглавы Каневского района по 100 тысяч рублей ежемесячно, - говорят в СУ СК по региону. - В том числе он "платил" за содействие в непринятии мер, входящих в ее служебные полномочия.

В отношении заместителя главы Каневского района возбуждено уголовное дело. Ей предъявили обвинение в даче взяток в крупном размере. Сейчас она в СИЗО.

Кроме того, по материалам краевого УФСБ возбуждено уголовное дело на главу Щербиновского района Алексея Беликова. Ему вменяют дачу взятки в значительном размере. По версии следствия, руководитель муниципалитета дважды передавал 50 тысяч рублей первому замдиректору департамента внутренней политики за общее покровительство и попустительство по службе. Сейчас глава района задержан, совсем скоро его тоже заключат под стражу.

Глава Щербиновского района Алексей Беликов. Фото: instagram.com/belikov9375

Стоит сказать, Алексей Беликов в своей должности работает с конца декабря 2020 года.

- Продолжается комплекс мероприятий, направленных как на установление обстоятельств совершенных преступлений, так и возможных иных эпизодов преступной деятельности, - добавляют в краевом Следкоме.