На беговом фестивале «Сочи Автодром» «Пятёрочка» поддержала спортсменов бананами и апельсинами

А днем ранее здесь же прошел чемпионат России по марафону. Торговая сеть «Пятёрочка» обеспечила участников забега фруктами, установила фандоматы для сбора пластиковых бутылок, а также организовала несколько брендированных зон для разминки спортсменов перед забегом.

«Нам близки ценности здорового образа жизни, спорта и стремление к победе, поэтому мы регулярно поддерживаем важные спортивные мероприятия страны, - отметила Эльвира Бекташева, руководитель по маркетингу в макрорегионе «Северный Кавказ» торговой сети «Пятёрочка». - Мы хотим, чтобы как можно больше россиян приобщались к здоровому образу жизни. Поэтому в наших магазинах уделяется особое внимание ассортименту свежих фруктов и овощей, продуктов для полезного питания. Уверена, каждый сможет найти то, что будет по вкусу. Ждем всех в гости каждый день».

Такие спортивные мероприятия «Пятёрочка» поддерживает регулярно. Это даже стало традицией. В этом году участниками забегов стали 3,5 тыс. спортсменов и любителей. Чтобы они смогли зарядиться энергией после успешного прохождения дистанции, торговая сеть предоставила около 1,5 тонн бананов (!) и более 100 кг апельсинов. Фрукты также выдавались и на трассе на специально организованных точках питания.

«Пятёрочка» постоянно стремится привлечь внимание потребителей к важности раздельного сбора отходов. Поэтому на площадке мероприятия торговая сеть установила 3 фандомата. Это - специальные аппараты для сбора использованной пластиковой и алюминиевой тары для последующей переработки. Благодаря этому было собрано порядка 1000 пластиковых бутылок (около 45 кг), которые переданы ООО «ЮгЭкоПром» для вторичной переработки.

В стартовом городке была организована фирменная зона торговой сети. Здесь каждый участник забега и гости мероприятия разминались с ведущим-спортсменом и получали призы от «Пятёрочки». Также торговая сеть позаботилась о том, чтобы любой желающий мог зарядить свой гаджет, выпить горячий кофе, сделать селфи в креативной фотозоне и просто отдохнуть на мягких пуфиках.

По завершении дистанции бегуны с удовольствием делали памятные фото с личным временным показателем на специальном пьедестале, установленном рядом с трассой.