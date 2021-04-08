Сдай кровь – получи подарок: социальный проект для борьбы с коронавирусом поддержала «Пятёрочка»

«Многие из нас могут помочь в борьбе с коронавирусом, и эта помощь важна как никогда, - считает Эльвира Бекташева, руководитель по маркетингу в макрорегионе «Северный Кавказ» торговой сети «Пятёрочка». - Во Всемирный день здоровья, 7 апреля, мы вместе с Краевой клинической больницей №1 запустили проект «Стань донором», чтобы как можно больше жителей нашего края узнали, как поддержать тех, кто борется сейчас с болезнью и внести вклад в их выздоровление. Те, кто уже перенесли инфекцию и имеют антитела, могут стать донорами и помочь поскорее вылечиться другим. Все вместе, с общей поддержкой и участием, мы сможем преодолеть это непростое время».

Во всех магазинах торговой сети «Пятёрочка» в Краснодарском крае размещены информационные плакаты, которые напоминают: кто и как может стать донором и помочь нуждающимся в лечении. Каждый человек, чья плазма крови подходит для донорства, сдав кровь в Краевой клинической больницей №1 им. проф. С.В. Очаповского, получит там купон на подарок. Его можно обменять в ближайшем к больнице магазине «Пятёрочка» (Краснодар, ул. 1-го Мая, 270) на подарочную продуктовую корзину, куда входят чай, кофе и сладости, можно.

Акция продлится до 31 мая 2021 года включительно.