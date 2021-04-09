Кубань утонет в дождях и холоде

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В крае ухудшилась погода. Благодарить за безобразие на улице жители Кубани должны мощный балканский циклон, который портит настроение всем региона на Русской равнине. Именно из-за этих воздушных масс регион оказался в эпицентре ненастья. Отметки, которые были накануне, рухнули - вместо +15° всего четыре градуса выше нуля. А к вечеру похолодает еще сильнее. Так, ночью в кубанской столице будет около нуля. Такая же температура будет и в пригородах.

Циклон принес и тучи, из-за которых на Кубани ожидаются интенсивные осадки. В некоторых районах сейчас льет как из ведра. В предгорных районах вообще пошел мокрый снег.

Промозглая погода и в Краснодаре. По прогнозам метеорологов, на город выльется порядка 40% апрельского объема влаги. Этим, конечно, не довольны автомобилисты, зато радуются аграрии, особенно рисоводы. После прошлогодней засухи они благодарят небо за дожди.

Что касается ветра, то он будет северного направления. А скорость составит 5-10 метров в секунду, при порывах - 14 метров в секунду.

Стоит сказать, что ливни на Кубани ожидаются как минимум до середины следующей недели. Дело в том, что из-за вторжения холода в центре страны стал формироваться антициклон, который к югу, увы, не пробьется. В Краснодаре хоть и начнет повышаться температура, но она останется ниже климатической нормы. Начиная с воскресенья, 11 апреля, воздух днем будет прогреваться до +12-15 градусов. Однако из-за ливней особого тепла люди не почувствуют.

Отметим, что на реках Краснодарского края сохраняется повышенный фон уровня воды.

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