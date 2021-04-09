Gayduck: Станцию под Новороссийском хотят переименовать из-за неблагозвучного перевода с английского языка

Фото: "Город Новоросс"

Станцию "Гайдук" в Краснодарском крае сочли неблагозвучной. Как известно, в поездах по всем направлениям в России названия остановок произносятся на двух языках - русском и английском. «Gayduck» - так она дублируется на языке международного общения.

Пассажиры поездов обратили внимание перевозчика, на неверную транскрипцию топонима. В буквальном переводе «gay» - с английского переводится как «гей», а «duck» - утка.

Между тем, в РЖД готовы заменить вывеску после консультации с лингвистами.

- Никаких обращений по этому поводу не было. Но, наверное, надо поменять, раз это неправильно. Мы можем сами инициировать и поменять, без вопросов. Судя по всему, это делалось давно. У нас были случаи, когда вывески меняли, - сообщили в пресс-службе РЖД.

СПРАВКА "КП"

Село Гайдук расположено в 10 км северо-западнее центра Новороссийска. В конце 19 века здесь начали развивать виноградорство и это ставят в заслугу Ивану Федоровичу Гейдуку. В 1867 году в Новороссийск он прибыл по приглашению начальника Черноморского округа Д.В. Пиленко на должность окружного агронома. Приехав в Новороссийск, Гейдук сразу принялся за дело. Предстояло исследовать местность на предмет возделывания виноградарства и виноделия на побережье. В 1868 году Гейдук получает участок в 300 десятин (гектар) земли в Цемесской долине. Здесь, вблизи Новороссийска, им был основан показательный питомник плодовых культур, ставший рассадником замечательных сортов сливы, яблок, груши, винограда.