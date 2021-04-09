«Ты меня довести хочешь?»: в Адыгее чиновник разбил нос попросившемуся на прием жителю

Фото: кадр из видео.

Скандал разразился в адыгейском поселке Яблоновском. Здесь на прием к заместителю главы по вопросам ЖКХ и благоустройства Руслану Ачмизу пытался записаться местный житель. У него были вопросы, касающиеся родного поселка. И кому как не сотруднику администрации их задавать?

- В последнее время участились срывы проектов по благоустройству поселка. Да и качество исполнения оставляет желать лучшего, - рассказывает житель поселка, который свой поход в администрацию решил записать на видео.

В частности, мужчину заботила судьба местного дома культуры «Факел». С середины 90-х годов здание находилось в частной собственности, его не использовали по назначению. Объект удалось вернуть в муниципальную собственность, после чего отремонтировать. Вот, по мнению жителя поселка, остались недоработки.

- А кто принимал объект? - пытается узнать гражданин, успевший поймать чиновника около кабинета.

- Управление культуры, - коротко отвечает сотрудник администрации.

Поняв, что добиться чего-то большего мужчина не сможет, он решил задать вопрос о третьей очереди по улице Гагарина.

- Объект по документам должны были сдать 1 февраля, произошла задержка... - продолжает мужчина.

- Дальше что? - перебивает мужчину чиновник.

- Там тоже технические недоработки. Рабочие пренебрегли пешеходным переходом по улице Гагарина через Пархоменко.

- Это не асфальтированный участок - его в объемах работ не было. Это ошибка проектирования — то, что пешеходный переход не достроили, она будет устраняться. Дальше по вопросам! - говорит замглавы и нервно теребит ключами в руках.

- Подождите, а как вы это не заметили? - уточняет мужчина.

- У вас устное обращение, не письменное, я не обязан перед вами тут распинаться. Пишите заявления, - отвечает сотрудник администрации.

- Вы же понимаете, что это бесполезно?

- Почему? Вы получите ответ в определенные сроки.

Затем мужчина пытается в след убегающему чиновнику задать вопрос о том, почему у него не приемный день, хотя график вывешен на входе в администрацию. Чиновник коротко кидает - «уточняйте у секретаря».

Раздосадованный житель поселка все-таки решил добиться встречи с замглавы. Он снова вернулся в администрацию после обеда и зашел к нему в кабинет. Вот только долго мужчина там не задержался. Едва он успел задать вопрос, как чиновник встал со своего места и со словами «Выйдите пожалуйста!» толкнул самого человека, а потом попытался выставить жителя из кабинета. Мужчина попытался остаться, но тут же получил удар. Громкий звук раздался прямо во время съемки, которую вел житель Яблоновского.

- Ты меня довести хочешь? - в ролике не виден, но зато отчетливо слышен еще один удар.

Этот ролик в итоге мужчина загрузил в соцсети, чтобы придать огласке вопиющий случай. Из здания администрации житель вышел с разбитым носом и не решенным вопросом.

По словам пострадавшего мужчины, жители не могут попасть на прием больше года - встречи с «небожителями» якобы не проводятся с марта 2020 года.

КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

- 6 апреля в своем кабинете заместитель главы администрации Яблоновского городского поселения проводил рабочее совещание, в разгар которого бесцеремонно, предъявляя претензии, ворвался гражданин с включенной камерой на смартфоне. На замечания присутствующих и просьбы не мешать работе этот человек не отреагировал, а начал высказывать свои предположения о времени приема заместителя главы, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Яблоновского городского поселения. - В момент, когда заместитель подошел к двери и попытался ее закрыть, гражданин стал этому препятствовать, провоцируя конфликт - он оттолкнул самого заместителя.

При этом в администрации также отметили, что 6 апреля не проводился личный прием граждан, а после произошедшего инцидента в тот же день заместитель главы обратился с заявлением в полицию.

- Этот человек, который выложил видео в соцсети, уже давно испытывает личные неприязненные отношения к заместителю главы, неоднократно его провоцировал. С чем это связано, непонятно, - добавляют в пресс-службе администрации Яблоновского городского поселения.

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