Горнолыжники перед спуском в пижамах почитали «Комсомолку»

Доброе утро начинается с газеты, а отличное - с "Комсомолки".

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» проходит высокогорный карнавал BoogelWoogel. Райдеры называют его олимпиадой креатива и развлечений, битвой горнолыжников и сноубордистов.

"Комсомольскую правду" читают все и везде.

Второй день фестиваля начался со спуска... в пижамах. На него пришли самые ранние пташки – те, кто всю ночь не спал и ждал, когда же сможет съехать по гладкой трассе. Наряды участников - один другого краше.

Вот - дамочка в ночнушке с лыжными палками в руках, а вот мужчина, который решил надеть бабушкину сорочку.

Бабушкина сорочка смотрится и на мужчинах хорошо.

Следом за ним скатываются тигры, зайцы и еноты. Люди надели кигуруми (покрывающие все тело костюмы в виде животных, героев мультфильмов и других персонажей - Авт.), которые специально привезли с собой на фестиваль.

На склонах были даже тигры.

- Утро хорошего человека начинается с газеты, - обратился к участникам спуска ведущий. - И у всех нас с вами ест возможность на склоне почитать «Комсомолку».

Райдеры весело фотографировались с газетой «Комсомольская правда», которая стала партнером популярного фестиваля. А потом участники в пижамах спустились с «Комсомолкой» еще и с горы.

На вершине можно было смело проводить конкурс лучших нарядов.

- Газеты читаю редко, а вот сайт «Комсомольской правды» знаю. Газету взял себе, спущусь в отель, просмотрю обязательно, - поделился один из участников спуска в пижамах Олег Торопов из Астрахани.

Свежий экземпляр "Комсомолки" получили все.

- Я приезжаю сюда уже третий год, мне очень нравятся спуски в костюмах, специально готовлюсь, - рассказала Инна Обухова из Москвы. - И здорово, что в этот раз у нас есть возможность показать свой костюм несколько раз – на спуске в пижамах и во время карнавального спуска.

Когда еще съехать на лыжах можно в любимом махровом халате.

Напомним, пятый юбилейный BoogelWoogel проходит на курорте «Роза Хутор» с 7 по 11 апреля. Это главное событие весны для любителей снега, солнца, креатива и веселого катания. Основное действо разворачивается на горнолыжных склонах. Ритм всего BoogelWoogel задаст горнолыжный оркестр.

Кстати, программу карнавала украсят прыжки на лыжах и сноубордах в карнавальных костюмах в бассейн, конкурс красоты Мисс BoogelWoogel, а также аквадискотека. Хедлайнеры фестиваля – группа The Hatters и Шура.