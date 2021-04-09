Сугробы в апреле: Кубань засыпало снегом

Фото: скриншот из видео prizyv_krymsk

Что-то невероятное происходит с погодой в России в апреле этого года.9 апреля побил все рекорды – в Москве установилась погода в 8 градусов тепла, а в Краснодаре столбик термометр упал до 4. Однако самое необычное погодное явление наблюдали местные жители на горной дороге из Новороссийска в поселок Грушевая балка. Весь путь замело снегом будто на улице настоящий февраль.

Видео случившегося опубликовала в социальных сетях местная газета «Призыв».

Многие местные удивились такому погодному недоразумению, а кто-то вспомнил, что похожая ситуация была в этом районе и в апреле 2001 года. Мы же узнали у погодных профессионалов - метеорологов, что самый холодный апрель в истории Краснодарского края был в 1929 году. Тогда среднемесячная температура была 7,2 градуса. А вот холоднее всего 9 апреля было 79 лет назад - тогда отметки на столбиках термометров не поднимались выше -2,7 градуса.

Что же касается долгосрочных прогнозов, в апреле ожидается среднемесячная температура и норма осадков для этого времени года. Средние показатели днем будут держаться около 13 градусов выше нуля, а ночью – около семи градусов тепла. Температурные качели должны успокоиться ближе к майским праздникам.

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