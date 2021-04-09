Пять вопросов геологу

Фото: пресс-служба ООО «Газпром бурение»

В советское время профессия геолога была довольно популярна и известна. Возможность увидеть места, в которые при обычных обстоятельствах ты никогда не попадешь, интриговала многих. Сегодня далеко не каждый сможет сказать, чем именно занимаются эти люди. Хотя их труд высоко ценится в самых разных сферах - в первую очередь, конечно, при поиске полезных ископаемых, а также строительстве скважин.

4 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают люди этой специальности. Мы решили приподнять завесу тайны и рассказать, из чего состоят их будни. На наши пять вопросов ответил главный геолог филиала «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение» Константин Алюнин.

Константин Алюнин, главный геолог филиала «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение». Фото: пресс-служба ООО «Газпром бурение»

1. Что геолог делает на скважине?

Не все об этом задумываются, но геолог геологу - рознь. Зачастую под одним и тем же словом кроются совсем разные вещи. Есть, например, специалисты, которые ищут уголь и золото, то есть занимаются геологоразведочными работами. И вся эта романтика с гитарами и кострами в основном про них.

Геологи филиала «Краснодар бурение» тоже занимаются поиском ископаемых, правда, речь идет о нефтяных и газовых месторождениях. И тут не до романтики - работа довольно тяжелая как физически, так и морально. Впрочем, некоторые такой труд не променяют ни на что другое - где еще получишь столько впечатлений? Кроме того, работа геолога высоко ценится.

- На одной скважине, в зависимости от выполняемых работ, находится сразу несколько специалистов по разным направлениям (бурение, наклонно-направленное бурение, геология, геофизика, петрофизика, спецы по газодинамическим исследованиям и т. д.), и работа каждого очень важна, ведь строительство скважины - это сложный и комплексный проект, - объясняет Константин Гурьевич.

2. Кто идет в геологи?

Геолог - это профессия, в которой по определению не может быть случайных людей. Судите сами: мечтает ли в детстве кто-то работать на скважине? Вряд ли. Как правило, речь идет об осознанном выборе молодого человека, который уже успел потрудиться буровиком, либо целенаправленно выбрал соответствующее направление обучения. Чаще всего это технические государственные вузы по направлению «геология нефти и газа».

- Сам я тоже не думал, что стану геологом, - признается Константин. - Но так получилось, что в 2007 году устроился помощником бурильщика 4-го разряда на скважину. Стало интересно, задумался о получении соответствующего образования. И ни на секунду не пожалел - работа очень интересная, ведь это возможность участвовать в реализации важнейших для страны проектов, получить уникальный профессиональный опыт. А главное - ты становишься частью большой команды, способной решать самые сложные задачи.

Еще одна причина, по которой молодые люди идут в эту профессию, - большие перспективы и возможность самореализации. Иначе говоря, тот, кто хочет работать и готов постоянно учиться, может рассчитывать на карьерный рост.

Например, в компании регулярно проводятся научные конференции, в ходе которых сотрудники возрастом до 35 лет могут предложить свои проекты по различным направлениям. Цель этого мероприятия - найти перспективных сотрудников и дать им возможности для самореализации.

3. Где работают геологи филиала «Краснодар бурение»?

Это может звучать парадоксально, но сейчас геологи краснодарского филиала работают по всей стране, но не в Краснодарском крае. Впрочем, это вполне объяснимо - наиболее крупные проекты сейчас реализуются в других, более привлекательных с точки зрения добычи ресурсов регионах, так что знания и навыки наших специалистов часто оказываются нужнее там.

Например, сейчас ведутся геологоразведочные работы и строительство скважин на Камчатском полуострове. Задача - оценить запасы газа на этой территории для последующей добычи.

Большие проекты реализуются на территории Тамбейской группы месторождений на полуострове Ямал - там планируется создание крупного центра газодобычи. Запасы колоссальные, но и условия для строительства скважин очень тяжелые.

4. Почему это сложная профессия?

Работать геологом непросто. Как правило, скважины строятся в регионах с довольно суровыми климатическими условиями. Кроме того, речь идет о реализации технологически сложных проектов, так что профессия подразумевает непрерывное обучение.

- В геологической сфере постоянно внедряются новые технологии, поэтому тебе никогда не будет достаточно тех знаний, которыми ты уже обладаешь. Нужно непрерывно учиться. Каждый новый день не похож на предыдущий, одна задача не похожа на другую. И каждый раз ты ищешь подходы к их решению. Разумеется, в распоряжении геолога есть инструкции на любой случай. Но жизнь, как мы знаем, часто преподносит сюрпризы, так что эффективность работы специалиста в том числе зависит от уровня его компетенций, - говорит Константин.

5. Какие знания и личные качества нужны для работы?

Конечно, для того чтобы работать в этой сфере, нужны определенные черты характера. И одна из главных - коммуникабельность. Ведь придется находить общий язык с людьми разных профессий и даже менталитетов - учитывая широкую географию деятельности геолога. Другое важное качество - стрессоустойчивость. Речь идет о реализации крупных и ответственных проектов, так что права на ошибку просто нет. Нужно уметь отодвигать эмоции на второй план и принимать грамотные решения в непростых обстоятельствах.

- Кроме того, важно помнить, что от тебя зависят другие люди. Сами мы можем быть в офисе, но специалисты ЛГС (линейной геологической службы) в это время находятся на вахте, где-то в лесу, в тундре, и мы должны быть на связи в любое время, чтобы быстро и грамотно решить вопрос и не допустить проблем на скважине, - признается Константин.

Также от геолога требуется превосходное знание геологических процессов. Ведь при строительстве скважин возникает целый ряд вопросов и задач, решить которые можно, обладая необходимой научной базой. Впрочем, так как природные процессы не всегда предсказуемы, со временем главным «инструментом» для геолога, помимо знаний, становится опыт.