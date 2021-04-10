Повышают почти на 50%: в Краснодаре сильно подорожает жилье с середины апреля

Некоторое жилье еще только строится, а цены на него уже взлетают вверх Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жилье в Краснодарском крае дорожает уже не первый год – это факт известный. Например, стоимость квадратного метра в Краснодаре в 2015 году составляла 42,8 тыс рублей, а вот к концу 2020-го – уже 67,5. Объясняется это довольно просто – количество желающих переехать на Кубань из холодных регионов страны по-прежнему велико, а объемы строительства постепенно снижаются. Потому что уже и строить особенно негде, а власти только повышают требования к возводимым жилым комплексам.

Но весной этого года девелоперы решили, что даже изрядно выросшая цена квадратного метра явно не отвечает реалиям. И решили ее поднять. Как рассказали «КП-Кубань» представители сразу нескольких риэлторских агентств края, многие девелоперы объявили им об увеличении стоимости «квадрата» в своих жилых комплексах. Где-то – на 2-3 тыс рублей, а в некоторых – на 10, 15 и даже больше. В частности, большое внимание к себе привлекла компания, где цена квадратного метра в одном из ЖК с середины апреля должна вырасти на 59 тыс рублей!

Так с чем связано такое подорожание? Будут ли цены расти и дальше, или это какая-то «аномалия», и потом стоимость жилья будет снижаться? Давайте разбираться.

Ожидания повлияли на реальность

- Конечно, есть и объективные причины. Стройка дорожает, у девелоперов остается все меньше непроданных квартир и так далее. Судите сами – если застройщик вдруг начинает опережать свой установленный график продаж, то зачем ему реализовывать квартиры по прежней стоимости? В такой ситуации он или приостанавливает продажи, или повышает цену. Но все эти факторы могут привести к повышению ценника на 3-5%. А, если жилье дорожает сильнее – значит, влияет что-то еще, - объясняет генеральный директор аналитической компании Macon Илья Володько.

- Дорогая, ну нам с тобой на новую квартиру еще несколько лет собирать! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По его мнению, одной из главных причин роста стоимости жилья являются ожидания самих застройщиков, «подогретые» весьма успешным в плане продаж 2020-м годом. Тогда в одном только Краснодаре за год были заключены 35,9 тыс сделок по покупке недвижимости – против 27,9 тыс в 2019-ом. В итоге сейчас средняя стоимость квадратного метра в столице Кубани составляет уже 71,4 тыс рублей. И, похоже, это далеко не предел.

- Разброс повышения цен на жилье в Краснодаре составляет около 2-7 тыс рублей, хотя в некоторых объектах стоимость квадратного метра вырастет намного больше, - говорит эксперт агентства недвижимости Ирина Дробот. - Что касается взлета цены «квадрата» на 59 тыс. рублей, то это связано с тем, что сейчас в Краснодаре выдают разрешения на строительство новых комплексов только в случае, если это комплексная застройка, а не точечные объекты.

Однако директор другого агентства недвижимости Оксана Солдатова считает, что рост цен на жилье в Краснодаре является, в числе прочего, маркетинговой задумкой застройщиков, которые таким образом пытаются повысить привлекательность своих ЖК для людей, рассматривающих недвижимость в качестве инвестиции. Ведь, чем быстрее растет цена, тем выгоднее вкладывать.

- Но не стоит думать, что это все временно, и цены потом вернутся к каким-то прежним показателям. С апреля застройщики поднимают стоимость в среднем на 3-10 тыс рублей за квадратный метр. И жилье будет стоить примерно на 40% больше, чем в 2020 году, - комментирует директор агентства недвижимости Оксана Солдатова.

По ее данным, сейчас средняя стоимость «квадрата» в Краснодаре находится уже между 64 и 150 тыс рублей – в зависимости от района.

Успеть за господдержкой

Но есть и неочевидные причины. Как объяснила Ирина Дробот, само по себе периодическое повышение цен не является чем-то необычным – каждый застройщик делает это по своему графику. Причем согласовывается он с банком. Дело в том, что обновленные правила ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве», действующие с июля 2019-го года, усилили взаимодействие застройщиков и кредитных организаций. И банки-партнеры со свей стороны также регулируют цены в зависимости от динамики продаж.

- Например, если квартиры какой-то конкретной планировки хорошо реализуются, то на них повышают цены. Еще одна причина удорожания обычно связана с этапами строительства. Если девелопер заканчивает очередной этап возведения своего ЖК, он повышает стоимость квадратного метра, - говорит эксперт.

Отчасти рост стоимости «квадрата» стимулируют и сами люди, поскольку спрос на недвижимость на Кубани очень высок. Кроме того, учитывая, что 1 июля 2020 года в крае перестанут выдавать льготную ипотеку с господдержкой, в ближайшие месяцы все будут пытаться успеть ее получить и купить квартиру в кредит под 6%.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сочи догоняет Москву

Впрочем, по стоимости жилья Краснодар и другие «равнинные» города Кубани безнадежно отстали от побережья. Что, во-первых, объясняется общей привлекательностью недвижимости у моря, а во-вторых – жесткими ограничениями на стройки в прибрежных городах.

Например, в Сочи введен мораторий на выдачу новых разрешений, что и «разгоняет» цену.

- Люди это видят и понимают, что скоро новые жилые комплексы практически перестанут появляться, так что скупают почти все, - считает Ирина Дробот. – Ведь инвестиционная привлекательность курортных объектов сейчас очень высокая – за год такое жилье может подорожать на 40-50%.

Стоимость маленькой «однушки» в Сочи сейчас составляет около 10-11 млн рублей. И это уже вполне «московские» цены – в центре столицы, например, студия в новом строящемся ЖК обойдется в 9 млн рублей.

- Вообще же, рынок недвижимости на побережье сейчас слабо поддается какой-то логике, - считает Илья Володько. - И да, цены действительно уже приблизились к московским, а в некоторых случаях и обгоняют их.

Так что же, получается, что цены так и будут «прибавлять» в весе каждый месяц? Тут не все так однозначно.

Если сейчас не успели купить квартиру, то с середины апреля цены вырастут Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Такое сильное повышение цен сейчас – не самый лучший шаг со стороны застройщиков, - считает Илья Володько. – Потому что летом нас ждет прекращение действия ипотечной госпрограммы, и тогда девелоперам уже придется иметь дело с падающим спросом. И пока не совсем ясно, как они будут продавать квартиры по завышенным ценам.

Ирина Дробот считает иначе. По ее мнению, доля льготной госипотеки в общем объеме продаж жилья вряд ли превышает 30%, так что и сильного падения спроса после завершения действия программы, вероятно, не будет. В конце концов, власти пока лишь повышают требования к новым ЖК, так что строиться их будет уже не так много.

Поэтому, по мнению экспертов, к концу 2021 года жилье в Краснодарском крае вполне может подорожать еще на 20%. И, похоже, что к такому уровню цен уже придется привыкать.