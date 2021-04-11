«Они живут вместе, хотя ей нет и 18!»: На Кубани полицейского проверяют на связь со школьницей

О полицейском хорошо отзываются не только начальство, но и родители самой школьницы.

В дежурную часть МВД по Мостовскому району ежедневно поступают десятки сообщений. Каждое берут в работу. Но одно из заявлений выбивается из стопки прочих — в органах проверяют собственного сотрудника. Поводом стало обращение 44-летний жительницы поселка Псебай. Она позвонила по телефону и сообщила, что 24-летний участковый Игорь К. (имена здесь и далее изменены — Авт.) живет с одиннадцатиклассницей местной гимназии Ариной С.

- Они последний год живут вместе, причем ей нет еще и 18 лет! - намекала женщина, которая решила сообщить о проступке спустя 9 месяцев после того, как узнала об этом. Почему женщина не обратилась раньше, не ясно.

- У меня есть подтверждения всего вышесказанного — мне на мобильный телефон стали поступать их совместные фото, которые они выставляют в социальных сетях. На снимках они демонстрируют свои взаимоотношения, - уверяла заявительница.

Во время разбирательств в полиции решили задать вопросы родителям самой девочки. Мать Арины подтвердила, что ее дочка действительно знакома с Игорем, более того, она знает об их общении и разрешает им встречаться днем.

18 лет девочке исполнится уже осенью.

- Я прекрасно знают родителей молодого человека и я не против их отношений с дочерью, - сказала женщина.

Самой паре тоже задали несколько вопросов.

- И девочка, и сотрудник МВД подтвердили, что общаются, но с момента знакомства в половую связь не вступали, близкие дружеские отношения у них с марта 2020 года. На тот момент школьнице было 16 лет, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правохранительных органах.

Заступилась за Игоря даже бабушка одиннадцатиклассницы.

- Я знаю этого парня, он хороший молодой человек, он внучку мою не обижает, относится к ней с трепетом, - рассказывала в отделении полиции пожилая женщина.

Тем не менее, по данному факту в ОМВД по Мостовскому району назначена служебная проверка.

- На данный момент в действиях участкового формально усматриваются признаки ч.1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Однако никаких обвинений и уж тем более уголовного дела пока нет, - добавил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

У начальства полицейский на хорошем счету, претензий к его работе никогда не было. Известно, что в органах внутренних дел служит с марта 2018 года, участковым работает с июня 2018-го.

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