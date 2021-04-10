Туристический сезон в Краснодарском крае стартует на месяц раньше – в мае

Обстановка в регионе улучшается каждый день Фото: Антон ПИКУС

Уже несколько дней жители России переживают, закроется ли Турция для туристов, и что будет с самым популярным заграничным курортом для наших соотечественников.

Сейчас в стране зафиксировано сразу несколько очагов коронавируса. Ежедневно в Турции регистрируют по 50 тысяч новых случаев заражения. Это рекордные показатели для страны с начала пандемии COVID-19.

На днях появилась информация, что Турцию закроют для туристов. Местные власти якобы готовы ограничить чартерные рейсы и ввести обязательный карантин для гостей из-за границы.

Заменить Турцию для российских туристов смогут курорты Краснодарской края. На Кубани эпидемиологическая ситуация улучшается каждый день.

Уже несколько недель в регионе фиксируется не более 109 новых случаев заражения коронавирусом. На Кубани активно идет вакцинация населения. Прививки от COVID-19 получили более 200 тысяч жителей Кубани. Поэтому туристический сезон в Краснодарском крае в 2021 году начнется на месяц раньше – 1 мая.

Благодаря стабильной эпидемиологической ситуации курортный сезон на Кубани начнется уже через три недели – 1 мая.

Сейчас в Краснодарском крае разработан целый комплекс мер по предотвращению распространения коронавируса. Они доказали свою эффективность во время зимнего курортного сезона. Тогда Кубань посетили свыше двух миллионов туристов.

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