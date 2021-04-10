Ни ФАПа, ни денег: в Адыгее будут судить строителей фельдшерско-акушерского пункта

Фото: КП - Кубань

В 2020 году в Адыгее развернули масштабное строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Работа велась в рамках нацпроекта «Здравоохранение». ФАПы должны были появиться в небольших населенных пунктах. Чтобы местным жителям не приходилось ездить за десятки километров в ближайшую больницу.

В хуторе Грозном, что в Майкопском районе, за работы отвечало предприятие ООО «Еврокомфорт». В марте 2020 года заказчик заключил соглашение на возведение ФАПа. Сумма соглашения – свыше 3,5 млн. рублей. В декабре подрядчик получил от заказчика деньги на основе акта о выполненных работах. Они были подписаны специалистом группы технического надзора ГБУ «Стройзаказчик».

Фото: КП - Кубань

-О том, что объект не закончен, стало известно уже в ходе проверки, - говорит источник в правоохранительных органах региона. - Хотя по актам ФАП числился готовым. Тогда же стало известно, что ООО «Еврокомфорт» не выполнил работ на 288 тысяч рублей. Речь шла об отоплении, электроснабжении и общестроительных вещах.

Сейчас в отношении гендиректора ООО «Еврокомфорт» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Тем временем специалиста «Стройзаказчика» подозревают в злоупотребление должностными полномочиями.

Фото: КП - Кубань

Отметим, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Адыгее должны были появиться 23 новых ФАПа. Общая сумма инвестиций в возведение медицинских учреждений составила 85,9 млн. рублей.

ФАП в хуторе Грозном – одно из двух медучреждений, которое еще не заработало, несмотря на официальное завершение работ. Еще один фельдшерско-акушерский пункт находится в поселке Подгорный Майкопского района. Они не введены в эксплуатацию из-за множественных нарушений при возведении.

Фото: КП - Кубань

По данным «КП» – Кубань», в обоих случаях подрядчиком выступало ООО «Еврокомфорт». Следило за качеством и сроками работ осуществляло Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик».