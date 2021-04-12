Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 апреля 2021: названы самые зараженные районы

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомолка» продолжает следить за заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае. За последние сутки положительный тест на ковид получили 105 человек. Уже третью неделю подряд количество новых случаев COVID-19 за день не превышает 110. Медики это связывают с массовой вакцинацией населения.

Самыми зараженными за последние сутки из районов Кубани стали Лабинский, Выселковский и Динской. Из городов лидируют Краснодар, Сочи и Новороссийск.

Чтобы сформировать коллективный иммунитет в Краснодарском крае нужно привить не менее 60% взрослого населения – это 2,7 млн человек. На сегодняшний день вакцину получили 9,3% жителей - почти 252 тысячи человек. Полный курс вакцинации прошли более 164 тысяч человек. Прививочная кампания на Кубани продолжается.

Благодаря стабильной эпидемиологической ситуации в регионе курортный сезон начнется на месяц раньше обычного – 1 мая.

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