Променял ужин с чиновниками на шашлык: как Юрий Гагарин отдыхал в Сочи

Юрий Гагарин в Сочи. 1961 год. Фото: museum.ru

Возвращаясь на родную землю, космонавты сразу идут в отпуск. После того, как они не один месяц были в невесомости, требуется восстановление. Потому всех бороздящих просторы Вселенной отправляют на Черноморское побережье — здесь окрепнуть удается быстрее. Курорты Краснодарского края и раньше были местом отдыха для покорителей космоса. Так, в Сочи любили проводить время Юрий Гагарин — именно здесь он провел первый отпуск после легендарного полета.

Вместо светского раута — в шашлычную

К морю космонавт прибыл в мае. Для Юрия Гагарина и его семьи был отведен уютный особняк дома отдыха имени Цюрупы на самом берегу. Купаться в мае было еще холодновато, но тем не менее вариантов досуга было масса. Рыбалка, прогулки по аллеям санаторного парка, спортивные площадки и, конечно же, танцы. По долгу профессии приходилось Юрию выезжать и на встречи с сочинцами, и на посадку деревьев на память.

Во время того первого отпуска на горе Ахун случилась забавная. Специально для космонавтов решили организовать банкет. Все по высшему разряду — белоснежные скатерти, хрусталь и изысканные блюда. Городское начальство томилось в ожидании — гости задерживались.

Фото: gagarin.kosmo-museum.ru

Как позже выяснилось, Гагарин с товарищами приехали на автобусе на смотровую площадку. Местный шашлычник Николай Дорохов, узнавший космонавта, тут же поспешил накормить дорогих гостей. Больше двух часов чиновники искали космонавтов и не могли понять, куда же они могли потеряться. А тем временем в небольшой шашлычной у башни было праздничное застолье.

Космонавтов тянет к земле

А вот рекордсмен мира по суммарному времени пребывания в космосе Геннадий Падалка не раз признавался «Комсомолке», что в невесомости очень скучает по земным радостям, которые обычный человек не замечает.

- Когда ты в космосе, все предметы летают вокруг тебя. Возвращаясь на землю, не сразу перестраиваешься и первое время роняешь все — и вещи, и кружку, - смеется Геннадий Падалка. - В качестве талисмана на корабль я всегда брал индикатор невесомости - обычно это детская мягкая игрушка. Я летал со снеговичком, который мне в путь дала моя дочка Софья. Обычно я улетал летом да еще и ближе к солнцу, а игрушка напоминала о зиме. Как и его коллеги, Геннадий Падалка после длительного пребывания в космосе тоже организовывал себе отпуск. Отдых, правда, предпочитал не активный.

Сразу после приземления, Геннадий Падалка съел кубанское яблоко. Фото: Антон ЗАХАРОВ

- Я стараюсь наслаждаться тишиной, рыбалка очень люблю. Ведь в невесомости мы работаем 24 часа в сутки семь дней в неделю без выходных. Даже если ты спишь, все равно подсознательно находишься в напряжении, - рассказывал краснодарский космонавт. - Потому старался максимально расслабиться. День рождение несколько раз праздновал на Селигере, у меня там дом — никаких шумных праздников, тихие ужины с семьей.

Кстати, космонавт очень любит поработать руками, особенно если нужно что-то отремонтировать в семейном гнездышке. Поход за грибами — еще одно любимое занятие у рекордсмена — оно и понятно, скучает по земле космонавты даже после возвращения домой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

К 60-летию первого полета в космос в Музее космонавтики появятся новые экспозиции

Мало кто знает, что в селе Архипо-Осиповка работает музей пилотируемой космонавтики. Место выбрали неслучайно, ведь именно Геленджик - единственный город-побратим подмосковного Звездного городка, а в село, что неподалеку, российские космонавты зачастили давно. Приезжают здоровье поправить по возвращению с орбиты.

Здесь собрано более тысячи экспонатов, связанных с историей отечественной космонавтики. Чтобы обойти музей и детально рассмотреть все, что здесь есть, одного посещения точно не хватит. Космические ракеты, скафандры, в которых российские покорители звездных далей совершали выход в открытый космос, их личные вещи — глаза разбегаются.

Например, на первом этаже в самом центре зала приземлился космический корабль «Союз 30». Именно на нем Петр Климук и Мирослав Гермашевский отправились к звездам. Неподалеку припарковался велосипед, на нем когда-то колесил Юрий Алексеевич в далеком 1959 году.

Легендарный двухколесный конь Юрия Гагарина. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Помимо этого, создан в музее и стереокомплекс виртуальной международной космической станции, где любой желающий может попытаться пристыковать корабль.

– В юбилейный год полета Юрия Гагарина мы планируем подготовить для посетителей новые тренажеры, – поделился директор музея Владимир Шевченко. - Один из них – это своеобразные интерактивные весы, которые покажут, сколько бы весил человек, например, на Марсе или Юпитере.

КСТАТИ

Те, кто захочет полноценно вжиться в роль космонавтов, смогут попробовать еду в тюбиках. Зеленые щи, суп харчо, мясное пюре, каша – в общем, меню на любой вкус. Стоимость блюда 450 рублей за порцию. Правда, по словам космонавтов, из тюбиков в невесомости уже не едят.

Вот такой автомат с космическим питанием ждет всех посетителей прямо на входе. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Мы давно питаемся настоящей едой, которую готовит для нас Бирюлевский Экспериментальный завод, - раскрывает секрет«КП» - Кубань» космонавт-испытатель Александр Самокутяев. - У американцев, например, еда на 95% состоит из искусственных сублимированных продуктов — чем обедают, они не понимают. А у нас ешь гречку и ни с чем не спутаешь ее ни по запаху, ни по вкусу. Кстати, есть в космосе и так называемая «местная валюта» - творожок с орехами - это лакомство мы можем на что угодно выменять.

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