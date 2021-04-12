На дне Черного моря загорится Вечный огонь

На небольшой глубине разместят конструкцию и колокол. Фото: Эрнст Антонов

Любители морских глубин, кубанские дайверы, готовятся воплотить в жизнь давнюю идею — зажечь на дне моря Вечный огонь.

- Наши деды и прадеды положили здесь свои головы, чтобы освободить Родину от фашистов. Мы хотим, чтобы память о них жили и на земле, и под водой, - говорит один из авторов проекта, Член Русского географического общества Эрнст Антонов.

Работа в мастерской дайв-клуба «Alfa Diver» уже кипит. Здесь варят из металла гигантскую пятиконечную звезду — символ нашей Победы. Но как под водой зажечь пламя?

- Через специальную систему с баллоном будет подаваться воздух. Он и будет трепетать искусственные языки пламени. Они будут сделаны из пластика, - продолжает дайвер.

Установить композицию они планируют на дне Широкой балки в Новороссийске. Глубина будет небольшой, чтобы видеть ее могли не только глубоководные пловцы. Но если вы способны погружаться, то сможете ударить в колокол, который дайверы повесят рядом с подводным Вечным огнем.

- Звук от удара очень хорошо разносится под водой, - говорит Эрнст Антонов. - Поверьте, его будет слышно.

На небольшой глубине разместят конструкцию и колокол. Фото: Вячеслав Коршунов

Но и это еще не все. Дайверы планируют установить там же своеобразный планшет. На нем любой желающий сможет написать имя своего погибшего родственника-фронтовика.

Правда, это приобретение затратное. И дайверы призывают откликнуться всех, кто готов рублем помочь их доброй инициативе (звонить по телефонам 89282081656 или 89183212726).

Открытие самого Вечного огня намечено на канун 9 мая. Точнее, все будет зависеть от прогноза погоды на Черном море.

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